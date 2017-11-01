15 Temmuz'da verilen tahribat süratle telafi edildi

Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz'da kurumlarımıza verilen tahribat ve buradaki insan kaybımız, öğrenci kaybımız süratle telafi edildi. Bu konuda hiçbir zafiyet kalmamış ve süratle buradaki açık kapatılmıştır." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesinde akademik yıl açılışı ve Harp Enstitülerinin eğitime başlaması dolayısıyla düzenlenen programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



FETÖ'nün darbe girişiminde yaşanan kayıpların telafi edildiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"15 Temmuz'da bu kurumlarımıza verilen tahribat ve buradaki insan kaybımız, öğrenci kaybımız süratle telafi edilmiş, az önce rektörümüzün bana verdiği bilgilere göre, Harp Akademileri, Harp Okulları, astsubaylar ve akademilerde 15 Temmuz öncesi Jandarma'yı, GATA'yı ve Sahil Güvenliği çıkardıktan sonra toplam sayı 9 bin 828. Bugün bu sayı 9 bin 832'dir. Dolayısıyla bu konuda hiçbir zafiyet kalmamış ve süratle buradaki açık kapatılmıştır. Buna Jandarma'yı, Sahil Güvenliği, GATA'daki öğrencileri koyarsanız daha önceki 16 bin seviyesi neredeyse yakalanmış gibi gözüküyor. Bir yıllık süre içerisinde istediğimiz hedeflere ulaşmak, 15 Temmuz gibi büyük bir travmadan sonra önemli bir başarıdır."



"İHANETİN BOYUTU HER GEÇEN GÜN ORTAYA ÇIKIYOR"



FETÖ'nün Türkiye'yi ihanetinin boyutlarına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bu alçak örgütün ülkemize yaptığı ihanetin boyutları her geçen gün daha da açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Bakın, 15 Temmuz darbesi sonrası görevlendirmelere göz attığınızda nelere rastlıyoruz. İstanbul Valisi, Hava Harp Okulu Komutanı. TRT İstanbul Radyosu Müdürü, Hava Harp Okulu Alay Komutanı. İş Bankası Genel Müdürü, Hava Harp Okulu Dekanı. Böyle atamalar yapmışlar. Harp Okulunun hocalarının görevi darbe yapıp kurumların başına geçmek mi? Dolayısıyla bu ve buna benzer tehditlerin ülkemizde bir daha yaşanmaması, bu kurumlarımızın milletle bütünleşmesine bağlıdır."



Türkiye'nin savunma sanayindeki çalışmalarının önemini vurgulayan Yıldırım, "Bölgemizin stratejik konumunu da göz önüne aldığımızda, Türkiye'nin hem savunma sanayisine hem caydırıcılık kabiliyetine yönelik adımlarını artan bir tempoda sürdürmesi kaçınılmaz." dedi.



