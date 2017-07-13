15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri, hafta sonu ücretsiz sağlanacak.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri, hafta sonu ücretsiz olacak.



Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin birinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerden yararlananlar, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'dan başlayarak, 17 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinden muaf olacak. Dolayısıyla belediyeler alacakları karar doğrultusunda söz konusu ulaşım hizmetlerini, ücretsiz veya indirimli sağlayabilecek.



ANKARA'DA TOPLU ULAŞIM 2 GÜN ÜCRETSİZ



Ankara'da, EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 2 gün ücretsiz hizmet verecek.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, 15 Temmuz saat 06.00'dan, 17 Temmuz saat 06.00'ya kadar EGO otobüsleri, metro ve Ankaray ücretsiz olacak.



Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce 15 Temmuz saat 12.00'den itibaren 24 saat boyunca EGO otobüsleri, Ankaray ve metroların ücretsiz yolcu taşıması yönünde karar almıştı.



MARMARAY 15-17 TEMMUZ'DA ÜCRETSİZ OLACAK



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15-17 Temmuz'da Marmaray'ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.



Bakan Arslan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşların gece saatlerinde rahat ulaşım imkanına kavuşması için Marmaray'da bazı tedbirlerin alındığını söyledi.



Vatandaşların 15 Temmuz 2017'de 06.00'dan 17 Temmuz 2017 saat 06.00’ya kadar Marmaray’da ücretsiz seyahat edebileceklerini belirten Arslan, "16-17 Temmuz'da gece saat 00.00'dan sabah saat 06.00’a kadar da Marmaray trenleri her yarım saatte bir hizmet verecek." diye konuştu.



Arslan, Marmaray seferlerinin gece gündüz aralıksız süreceğini vurguladı.