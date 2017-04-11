Başbakan Yıldırım: 15 Temmuzda meydanlara ilk inen gençlerdi

Başbakan Yıldırım "Gençler, size bugün siyaseti çok görenler unutmasın ki 15 Temmuz FETÖ alçak darbe girişiminde meydanlara ilk inen gençlerdi, sizlerdiniz. Siz bayrağı indirtmediniz, Türkiye'yi alçaklara teslim etmediniz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Erzincanlılar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Gençler, size bugün siyaseti çok görenler unutmasın ki 15 Temmuz FETÖ alçak darbe girişiminde meydanlara ilk inen gençlerdi, sizlerdiniz. Siz bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz, Türkiye'yi alçaklara teslim etmediniz. Allah sizden razı olsun." dedi.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KARAR VERECEĞİZ"



Başbakan Yıldırım "Dört gün sonra Türkiye önemli bir oylamaya gidiyor, dört gün sonra halk oylaması yapacağız. Bu oylama, bir seçim değildir, burada partiler seçime girmiyor, burada milletvekili seçmeyeceğiz, belediye başkanı seçmeyeceğiz. Burada Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Türkiye, 82 model, her tarafı dökülen darbe anayasasıyla yoluna devam mı edecek? Yoksa gelişen, büyüyen, kalkınan Türkiye'ye yakışan, milletin iradesini esas alan, milletten başka hiçbir güç tanımayan yeni bir anayasayla yoluna devam mı edecek? İşte bu kararı vereceğiz." diye konuştu.

"İSTİYORUZ Kİ ARTIK SİYASETİN TEK SAHİBİ MİLLET OLSUN"



Yıldırım, "Bugüne kadar darbelerden, vesayetlerden bu ülke çok çekti, bu millet çok zarar gördü. Kazandıklarımızı, ülkemiz için elde ettiğimiz bütün kazanımları, maalesef darbelerle hepsi elimizden gitti. İstiyoruz ki artık siyasetin tek sahibi olsun; o da millet olsun, 80 milyon vatan evladı olsun. Darbeler, vesayetler artık Türkiye'nin demokrasi tarihinde yok olup gitsin." dedi.