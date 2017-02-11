"15 Temmuz'da bir tiyatro sahnesi izlemedik"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "15 Temmuz'da bir tiyatro sahnesi izlemedik. Türkiye, uçurumun kenarından döndü. Allah razı olsun bu milletten, bu eşkıya çetesinin saldırılarını önledi." dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, partisinin Eskişehir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tarihi dönüm noktalarından birinden daha geçtiğini belirterek, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli'ni getiren, hükümet modeli değişikliğini öngören anayasa teklifinin halkın onayına sunulacağını söyledi.



Bu değişiklik teklifiyle Türkiye'de daha etkin bir yönetim modelini ortaya koyacak bir yönetim değişikliği teklif ediliyor. İnşallah 16 Nisan'dan itibaren 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli' dediğimiz modelle Türkiye, yönetilmek üzere adım atıyor, yeni bir hamle yapıyor."



"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli'nin önemine değinen Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Daha etkin bir yürütme, tek elden yürütülen bir mekanizmayla yürütmenin ortaya konulması, yetki ve sorumluluğun millet tarafından doğrudan doğruya verildiği bir cumhurbaşkanının kendi hükümetini kurarak yetkili ve sorumlu olması, bütün alanlarda etkin ve hızlı karar alabilecek mekanizmaların kurulması, Türkiye için çok önemliydi. İşte bundan dolayı böylesine bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Ümit ediyoruz ki milletimiz 'Evet, evet, evet.' diyerek Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'nin prangalarından kurtulmasına vesile olacak, yeni hükümet modeliyle daha etkin yürütülen bir Türkiye ekonomisi, daha hızlı karar verilen bir Türkiye siyasetiyle hep beraber daha ileriye gideceğiz."



"15 TEMMUZ'DA BİR TİYATRO SAHNESİ İZLEMEDİK"



Bir gazetecinin, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın Özel Kuvvetler Komutanlığındaki odasında yapılan aramada isminiz ve adresinizin yazılı bulunduğu not ele geçirildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:



"Ben de bunu medyadan öğrendim. 15 Temmuz'da bir tiyatro sahnesi izlemedik. 15 Temmuz'da Türkiye, uçurumun kenarından döndü. Allah razı olsun bu milletten, cesaretle meydanlara çıktı, 15 Temmuz'da bu eşkıya çetesinin, eşkıya sürülerinin Türkiye'yi hedef alan saldırılarını önledi, Türkiye kurtulmuş oldu.



Bu hain planın ana parçalarının bu olduğunu biliyoruz. Bizim ismimizin çıkmış olması da normaldir. Savcılık tarafından bu da dava dosyasına konulacaktır. Biz de ne olduğunu, bizimle ilgili gelişmelerin hangi mahiyette olduğunu, ilgililerden hesap sormak için bu davaya müdahil oluruz."



"YANLIŞLIK VARSA ONUN DÜZELTİLECEĞİ MEKANİZMA MEVCUT"



Kurtulmuş, bir gazetecinin akademisyenlerin ihraç edildiği KHK'ya ilişkin sorusunu, "Burada her bir akademisyenle ilgili dosyanın ne olduğunu tek tek bilmiyoruz ama bir kural var, yapılan bir yanlış varsa bunun düzeltilebilmesi için 7 kişilik düzeltme komisyonu var. Eğer bir yanlışlık varsa onun düzeltileceği bir mekanizma mevcut." diyerek yanıtladı.