"15 Temmuz'a 'tiyatro, senaryo' denilmesi gururumuza dokunuyor"

FETÖ'nün hain darbe girişimine direnirken yaralanan vatandaşlardan dördü, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadıklarını Demirci ilçesinde düzenlenen programda anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaralanan vatandaşlardan Üzeyir Civan, "Bazı insanlar tutup bu olaylara 'tiyatro, senaryo' diyor ya bu bizim gururumuza dokunuyor, canımızı acıtıyor." dedi.



Manisa'nın Demirci ilçesinde, Ticaret ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz" konulu konferansa katılan gaziler Üzeyir Civan, Mehmet Şükrü Kıntaş, Safiye Bayat ve Mehmet Köse, darbe girişimi sırasında yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.



Civan, geçen sene 15 Temmuz'da, asker elbisesi giyen hainlerin Türk milletine kurşun sıktığını vurguladı. Bu hainleri durdurmak için ailece meydanlara indiklerini belirten Civan, darbe girişimine yönelik "tiyatro, senaryo" ifadelerini kullananlara tepki gösterdi.



Üzeyir Civan, şöyle konuştu:



"Bazı insanlar tutup bu olaylara 'tiyatro, senaryo' diyor ya bu bizim gururumuza dokunuyor, canımızı acıtıyor. Ya utanmazlar, arlanmazlar, hadi korktunuz gittiniz marketlere, benzinliklere gittiniz. Ya onu anlarız da o gün akan şehitlerimizin kanlarına, şehadet şerbeti içen şehit kardeşlerimize ihanet ve alçaklık etmiyor musunuz? Ya bizler o gün bu vatan ve bayrak için meydanlara çıktık. O gün bu ülkenin başında başka bir lider de olsaydı, yine canımız pahasına sokağa çıkar karşı dururduk."



Civan, bir daha aynı olayların yaşanması durumunda yine aynı ruh ve imanla karşı çıkacaklarını dile getirerek, en büyük silahlarının yüreklerindeki iman olduğunu sözlerine ekledi.



"ADIMIZ NE OLURSA OLSUN SOYADIMIZ TÜRKİYE"



Mehmet Şükrü Kıntaş, hain darbe girişiminin milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde bertaraf edildiğini anlattı.



Kıntaş, "Bizim evimiz 7 nüfus ve ben bu 7 nüfusu kurban ederim, şu memleketin bir çakıl taşına." ifadesini kullandı.



Milletin cesur olduğunu ve bu duruşunun süreceğini vurgulayan Kıntaş, "Ben bir Kürt olarak buradan terör örgütlerine ve onları kullanan sahiplerine sesleniyorum; avucunuzu yalarsınız avucunuzu." diye konuştu.



Safiye Bayat ise darbe girişimi ile milletin birlik ve beraberliğine kastedildiğine dikkati çekti.



O gece darbenin, dualar ve milletin dik duruşu ile engellendiğini söyleyen Bayat, "Türk, Kürt, Laz, Çerkez adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye bizim." değerlendirmesinde bulundu.



Mehmet Köse de 15 Temmuz gecesi yaşadıkları hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Gazilere el dokuması halı ve Demirci'nin yöresel ürünlerinin yer aldığı çantaların hediye edildiği programa, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve eşi Güzide Selçuk ile AK Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Uyar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.