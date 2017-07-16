15 Temmuz Türkiye'nin yaşadığı en büyük felakettir

Erzincan, Ağrı ve Ardahan'da FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılında anma programları düzenlendi. Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz Türkiye'nin yaşadığı en büyük felakettir." dedi.

Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında, 15 Temmuz'da şehit düşen 249 kişi için anma programı düzenlendi.



FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılında, Erzincan'ın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen anma programına binlerce vatandaş katıldı.



Kentteki "Milli Birlik Yürüyüşü"nün ardından söz konusu meydanda toplanan vatandaşlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan'daki hemşehrileri için hazırlanan konuşma kaydını dev ekrandan dinledi.



Başbakan Yıldırım, katılımcılara dinletilen konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"15 Temmuz Türkiye'nin yaşadığı en büyük felakettir, devletimizin ordumuzun içine sızmış asker kılığındaki alçak FETÖ mensupları o gece ülkemizi işgal etmeye kalkmışlardır. Cumhurbaşkanımız, milleti meydanlara davet etmiş ve millet meydanları doldurmuştur. Hükümetimizin kararlı tutumu aynı zamanda milletimizin de bu darbe karşısında ortaya koyduğu cesaret, feraset büyük bir tehlikenin önlenmesi için çok önemli bir hareket olmuştur."



Darbe girişiminde şehit edilen 249 kişinin anıldığı programda daha sonra Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'u işaret diliyle anlatan gösteri sahnelendi.



Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı gösteri, katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.



Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erzincan Belediyesi mehteran takımının seslendirdiği eserlere eşlik ettiği programa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Programın ardından alanda toplanan vatandaşlar, demokrasi nöbeti tutmaya başladı.



AĞRI



Ağrı Valilik Meydan'ında, darbe girişiminde şehit olan 249 kişinin anılması amacıyla gerçekleştirilen programa, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, İl Müftüsü İbrahim Gemici, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Katılımcıların ellerinde Türk bayrağı taşıdığı programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından darbe girişimininde yaşananlara ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.



Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı programda, katılımcılar, alana kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmayı izledi.



Programda, darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler, isimleri tek tek okunarak anıldı.



Meydanda kurulan stantlarda, etkinliğe katılanlara yemek ve içecek ikramında bulunuldu.



Programda yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, demokrasi nöbeti tutmaya başladı.



ARDAHAN



Ardahan'da ise Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen anma programında konuşan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstererek, cuntacıların asker görünümüyle bir darbe teşebbüsüne kalkıştığını anımsattı.



Bilmez, "Peygamber ocağı bildiğimiz, devletimizin göz bebeği ordumuzun içine sızdırılmış yıllarca yerleştirilmiş haşhaşi dediğimiz kişiler maalesef ordumuzdaki tanklarla, uçaklarla, silahlarla bu millete saldırdılar. Birliğimizin sembolü olan TBMM'ye, Cumhurbaşkanlığına saldırdılar." dedi.



25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz da ordu içinden çıkan hainlerden dolayı kötü olarak anılmak istemediklerini ifade etti.



Bu nedenle "Sizden özür diliyoruz." diyen Kaymaz, şu ifadeleri kullandı:



"Ben bir askerim. Bu hainlerin yaptıklarından dolayı bu üniformayı giydiklerinden dolayı sizden özür diliyorum. Şunu da unutmayın, her ne kadar üniformanın içinde aslan gibi gözükseler de onlar aslan değildi. Esas aslanlar dün Çanakkale'de, şuan Şenkaya'da dağlarda Hakkari'de canını dişine takmış olarak vatanı gözünü esirgemeden koruyan biz askerleriz. Böyle anılmak istiyoruz. böyle olmak istiyoruz."



Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy da halkın 15 Temmuz'a karşı direnişinin bir destan olduğunu belirtti.



Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Turgut Topaloğlu dua etti, halk ozanları da çeşitli deyişler okudu.