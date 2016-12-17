"15 Temmuz süreci daha bitmedi"

Washington'da "Darbe Girişimi ve Türkiye Üzerindeki Etkileri Paneli" gerçekleştirildi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), yurt dışında yapısını korumaya ve mevzilenmeye devam ettiğini belirterek, "Bize düşen görev, bu örgütün yalnızca yurt içinde yaptıklarını değil, yurt dışında yapmış oldukları faaliyetleri de anlatmak, bulundukları toplumda kendilerini nasıl gizlediklerini açık ve net olarak ortaya koymak." dedi.



ABD Ulusal Basın Kulübü'nde Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da katılımıyla düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Üzerindeki Etkileri" başlıklı panelde konuşan Yarar, 15 Temmuz gecesi yaşananların bir günlük olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.



Yarar, Türkiye'de yıllardır örgütlü yürütülen terör faaliyetleriyle darbeyi destekleyecek bir altyapı hazırlamaya çalışıldığını vurguladı.



PKK ve DEAŞ'ın Türkiye'deki saldırılarına dikkati çeken Yarar, bu terör örgütleri tarafından yapılan eylemlerle Türkiye'nin istikrarının tehdit edilerek, darbeye bir altyapı hazırlamaya çalışıldığını anlattı.



Söz konusu iki terör örgütünün eylemlerinin birbirleriyle örtüştüğüne ve FETÖ'nün darbe girişimiyle bağlantılı olduğuna işaret eden Yarar, "15 Temmuz darbe girişiminin yalnızca örgütlü olarak FETÖ tarafından değil, birkaç tane örgütün de iç içe yer aldığı bir grup tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Bunun kimin tarafından yapıldığı önümüzdeki dönemde bulunacaktır." ifadelerini kullandı.



- "15 TEMMUZ SÜRECİ BUGÜN İÇİN BİTMEDİ"

FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmalarına dikkati çeken Yarar, bu terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.



Yarar, 15 Temmuz sürecinin bugün için bitmediğini dile getirerek, "Bu bir süreç. Bu örgüt, yapısını hala yurt dışında korumaya ve yurt dışında mevzilenmeye devam ediyor. Bize düşen görev, bu örgütün yalnızca yurt içinde yaptıklarını değil, yurt dışında yapmış oldukları faaliyetleri de anlatmak, bulundukları toplumda kendilerini nasıl gizlediklerini açık ve net olarak ortaya koymak." değerlendirmesinde bulundu.



Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'u "Türkiye'nin şer gecesi" olarak niteleyen Yarar, ülkenin bundan hayır çıkarmasını bilen bir topluma sahip olduğunu kaydetti.



Türkiye'deki darbe girişiminin başka bir ülkede yaşanması halinde kurtarılması ve düzene girmesinin onlarca yıl alacağını söyleyen Yarar, "İkinci bir darbe girişimi ihtimali var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Süreç devam ediyor. 15 Temmuz süreci devam ediyor. Bu süreci yapanların uzantıları yurt dışında olduğu müddetçe bu devam edecek. Darbe girişimi olup olmaması konusunda hükümetin gerekli tedbirleri aldığını düşünüyorum. O gece direnen askerler, o gece direnen polisler, o gece direnen halk, kim aynı hatayı yaparsa aynı bedeli daha fazlasıyla ödetir. 15 Temmuz'da bu ülkenin vatandaşları acemiydi ama şimdi usta."



TASC İletişim Koordinatörü Mustafa Tuncer ise ABD'deki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türk-Amerikan toplumunun milli meselelerde sesi olması adına çatı organizasyon TASC'ı kurduklarını aktaran Tuncer, ABD'de FETÖ yapılanmasına ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade etti.



Darbe girişimi sonrası ABD'de yaşayan Türk toplumunun bir araya gelerek FETÖ'ye karşı ortak mücadele içine girdiğini anlatan Tuncer, "Türkiye halkı 15 Temmuz gecesi darbe geçirmez bir toplum olduğunu kanıtlamıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA