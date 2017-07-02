15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu düzenlendi

Konya'dan dün yola çıkan bisikletliler, turun ikinci gününde Seydişehir ilçesine ulaştı, katılımcılar 15 Temmuz şehitlerinden komiser yardımcısı Kiremitçi'nin kabrini ziyaret etti.

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu'nda katılımcılar Seydişehir ilçesine ulaştı.



Konya Kültür Park'tan 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere dün yola çıkan yaklaşık 250 bisikletçi, Şeydişehir ilçesine geldi.



Katılımcılar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'daki Özel Hareket Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit düşen komiser yardımcısı Muhsin Kiremitçi'yi kabri başında andı.



Ziyarette şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve şehit Kiremitçi'nin babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.



Şehidin mezarından, turun son bulacağı Çanakkale Şehitler Abidesi'ne bırakılmak üzere toprak alındı.



Anma turu dolayısıyla Seydişehir İlçe Meydanı'nda da tören düzenlendi.



Konya Halk Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi vatandaşların, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen karanlık güçlere karşı gereken dersi verdiğini söyledi.



O gece, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına ses vererek meydanlara koşan milletin, şanlı tarihine üstün bir başarı daha yazdığını belirten Öznavruz, şunları kaydetti:



"Ülkenin ekmeğiyle büyüyen, milletin içindeki hainlerin, ülke sevdalısı vatandaşlara şuursuzca ateş etmesi sonucu 249 şehit verdik. O gece şehit olan kardeşimizden biri de Muhsin Kiremitçi oldu. Burada bulunarak onlara, 'Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' diyoruz. Şehadet şerbetini içmek üzere kararlılıkla meydanlara çıkan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum."



Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünce 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu, Konya, Niğde, Aksaray, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ geçildikten sonra 19 Temmuz'da Çanakkale Şehitler Abidesi'nde sona erecek.



Yaklaşık 250 bisikletçinin katılımıyla bin 600 kilometre yol katedilecek turda, bisikletçiler gittikleri illerde 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve kabirlerini de ziyaret edecek.