15 Temmuz şehitleri Karadağ ve Bosna Hersek'te anıldı

Bosna Hersek'in Mostar şehrindeki tarihi Karagöz Bey Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunurken, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Mehmed Fatih Medresesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler, Bosna Hersek'in Mostar ve Karadağ'ın Podgorica şehirlerinde unutulmadı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Mostar'daki tarihi Karagöz Bey Camisi'nde darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Kur'an-ı Kerim okundu.



Mostar Başimamı Suljo Cikotic, burada yaptığı konuşmada, Boşnaklar olarak Türkiye'nin geçen yaşadığı acıları en derinden hissettiklerini belirterek, "Biz Bosna'daki savaşta düşmanlarımızın Boşnakları bu topraklardan temizlemek istediğini ve bunun diğer milletler ve devletlerce yapılmak istendiğini biliyorduk. Ancak Türkiye'de olduğu gibi kendi vatandaşlarının, askerinin bir kısmının seni yok etmek istemesi daha acı verici." dedi.



Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı da 15 Temmuz'da ülkelerini savunurken şehit edilen vatandaşları andıklarını vurgulayarak, "Kimi bu uğurda hayatını kaybetti, kimi yaralandı. Onlar sayesinde biz bugün özgürce yaşıyoruz." diye konuştu.



Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber ise 250 Türk vatandaşının, polis ve askerin Türkiye'de demokrasiyi ve devleti savunmak için can verdiğini kaydetti.



MEHMET FATİH MEDRESESİ TÜRK BAYRAĞI İLE IŞIKLANDIRILDI



Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Mehmet Fatih Medresesi de 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Türk bayrağı ile ışıklandırıldı.



Karadağ İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından Türkiye ve Türk halkına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte ışıklandırılan dev ekranlarda "Erdoğan'a dua Türkiye'ye selam." ifadelerine yer verildi.