15 Temmuz şehitleri için Hasandağı'na tırmanacaklar

Türkiye Dağcılık Federasyonunca 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere düzenlenen etkinlik kapsamında Aksaray'a gelen 300 dağcı, bugün sabah 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasandağı'nın zirvesine çıkmak için tırmanışa geçecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere düzenlenen "15 Zirvede 15 Demokrasi Ateşi" programında yer alan 3. Hasandağı Dağcılık Şenlikleri'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı.



Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 300 dağcının katılımıyla 2 gün sürecek etkinlikte bugün Hasandağı Hasandağı Yardıbaşı Bölgesi'nde kamp kurulacak ve 16 Temmuz sabah 5.00'da 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasandağı zirvesine hareket edilecek.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, törende yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenliğin ilk amacının Aksaray'ı ve Hasandağı'nı turistik açıdan ön plana çıkarmak olduğunu söyledi.



Bu yıl Türkiye'nin her yerinden gelen 300'ün üzerinde dağcıyla zirve yürüyüşünün gerçekleştirileceğini belirten Doğan, şunları kaydetti:



"Bu yıl çok anlamlı bir tırmanış gerçekleştireceğiz. Bu zirve yürüyüşümüzü geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da vatanımız ve milletimizin bütünlüğüne karşı yapılan hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz için yapacağız. Aynı zamanda bu etkinlik Türkiye Dağcılık Federasyonunun aldığı kararla 15 farklı dağda yapılacak. Bu etkinliklerin biri de Hasandağı'nda gerçekleştirilecek. Bu vesile ile şehitlerimizi hayırla yâd ediyoruz. Şenliğimize katılan tüm dağcılarımıza da başarılar diliyoruz."



Dağcılardan Mustafa Asım Ezer ise şenliğe katılmak için Kahramanmaraş'tan geldiğini, böyle anlamı bir zirve yürüyüşte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Ezer, yürüyüşü 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştireceklerini dile getirerek, "Çok anlamlı bir gündeyiz. Zirvede şehitlerimizi en güzel şekilde anacağız. Allah hepsinden razı olsun." dedi.