15 Temmuz şehitleri için 2 bin 700 kilometre pedal çevirdiler

Avrupa Türk Demokratlar Birliği Münih Teşkilat Başkanı Çakmak ve beraberindeki 4 kişi, 15 Temmuz şehitlerine saygı için Almanya'nın Münih kentinden Ankara'ya 2 bin 700 kilometre bisiklet sürdü.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Münih Teşkilat Başkanı Abdurrahman Serdar Çakmak ve beraberindeki 4 kişi, 15 Temmuz şehitleri anısına Almanya'nın Münih kentinden Ankara'ya bisikletle 2 bin 700 kilometre katetti.



Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından tek başına Almanya'dan Türkiye'ye bisikletle geldiğini söyleyerek, "Bu yolculuğumun ana sebebi, 15 Temmuz şehitlerimize, gazilerimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amaçlıydı." ifadesini kullandı.



Bunu geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Çakmak, bu yıl gerçekleştirdikleri bisiklet yolculuğunu ise Avrupa Türk Demokratlar Birliğinin organize ettiğini kaydetti.



Münih'ten, 20 gün önce bu yolculuğa 3 bisikletli, 2 de destek ekibi olarak yola çıktıklarını aktaran Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle ,getirdikleri bayrağı Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a teslim ettiklerini ifade etti.



"HEDEFİMİZ ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA MÜNİH-ANKARA BİSİKLET TURU DÜZENLEMEK"



Bisikletle yaklaşık 2 bin 700 kilometre yol katettiklerini kaydeden Çakmak, "Gayemiz, bundan sonraki yıllarda 15 Temmuz şehitlerimizin ve gazilerimizin anısına Münih-Ankara bisiklet turu düzenlemek." dedi.



Her sene çıtayı daha çok yükseltip katılımı daha da çok büyütmeyi amaçladıklarını belirten Çakmak, "Yolculuğumuz sırasında geçtiğimiz 6 ülkede ecdat yadigarı birçok yerimiz ve soydaşlarımız var. Bunlar maalesef unutuluyor. Kamuoyunu bunlara yönlendirmemiz gerekiyor. Buradan transit geçişler yerine soydaşlarımızın, ecdat yadigarlarımızın yalnız olmadığını oradaki halklara göstermemiz gerekiyor. Burada kendimize bir köprü vazifesi payı biçiyoruz." diye konuştu.



Yolculuklarının iki ana teması olduğunu ifade eden Çakmak, hem 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatmak istediklerini hem de Balkanlar'daki soydaşlar, Müslüman halklar ve ecdat yadigarı yerlerle Türkiye arasında bir köprü olmayı amaçladıklarını dile getirdi.



