15 Temmuz şehitleri dış temsilciliklerde anıldı

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde şehit olanlar Türkiye'nin dış temsilciliklerinde düzenlenen programlarla anıldı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar anısına fidan dikildi.



Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğince Nairobi'deki Karura ormanında anma töreni düzenlendi.



Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 15 Temmuz gecesi toplantı vesilesiyle Türkiye'den gelen heyetle beraber olduklarını, ilk haberleri Türkiye'deki yakınlarının gönderdikleri mesajlardan öğrendiklerini belirtti.



Eke," Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Kenya Dışişleri Bakanı beni arayarak durum hakkında bilgi aldı ve Sayın Bakanımızı arayacağını söyledi. Kısa bir süre sonra sabahın ilk saatlerinde Kenya Cumhurbaşkanı Sayın Uhuru Kenyatta darbe girişimini kınayan bir açıklama yaptı" dedi.



"Türkiye'de yaşanan darbe girişiminde Kenya'nın sergilediği tutumu önemsiyoruz." diyen Eke, Kenya'nın olayı duyduğu ilk anda verdiği tepkinin, durumu anlamaya çalışmasının ve Türkiye ile dayanışma hislerini ifade etmesinin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.



TÜRK SPORCULAR DA ŞEHİTLER İÇİN FİDAN DİKTİ



Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Kenya'da düzenlenen atletizm şampiyonasına katılan Türk sporcular da programa katılarak fidan dikti.



15 TEMMUZ GAZİSİ YAŞADIKLARINI ANLATTI



Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği konutundaki etkinliğe ise Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı devlet temsilcileri de katıldı. Etkinlikte, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergi de açıldı.



Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milleti için bir güç ve sebat sınavı olduğunu kaydederek, bu sınavı geçtikleri için gurur duyduklarını belirtti.



15 Temmuz gazisi Metin Çolak da o gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşadıklarını anlattı. Çolak, "O gece çok uzun bir geceydi. Üzerimize tank ile top atışı yaptılar. Bir polis kardeşimiz isabet eden top mermisiyle paramparça oldu." bilgisini paylaştı.



ABD



Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için anma töreni düzenlendi.



Törene ABD'li yetkililer ve yabancı misyon temsilcileriyle ABD'deki Türk vatandaşları katıldı.



15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hain darbe girişiminin yaşandığı geceyi anlatan görüntüler seyredildi.



Törende konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, halkın 15 Temmuz'da ülkedeki demokratik kurumlar ve anayasal düzeni savunmak için kahramanca hareket ettiğini söyledi.



Halkın siyasi ve ideolojik farklılıklarını bir kenara bırakarak demokrasiyi savunmak üzere sokağa çıktığını hatırlatan Kılıç, "15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kötü terör saldırısıydı. Darbeciler Türk ordusunun en ölümcül araç ve silahlarını o gece sokağa çıkan masum sivillere doğrultmakta tereddüt etmedi." dedi.



SUUDİ ARABİSTAN



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ve Riyad kentinde görevine devam eden Türkiye'nin Yemen nezdindeki Büyükelçisi Levent Eler'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları katıldı.



IRAK



Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla şehitleri anma etkinliği düzenlendi.



Etkinliğe, Büyükelçilik personelleri ve Bağdat'ta bulunan Türkmen parti ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.



Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, "15 Temmuz günü devletimiz, milleti ve kurumlarıyla önemli bir sınavı başarıyla vermiştir. O gün Türkiye'mizin yiğit halkı meydanlara ay yıldızlı bayrağını eline alarak çıkmış, gözlerini kırpmadan şehadet yolunda ilerlemiştir." dedi.



KOSOVA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE DAYANIŞMA YÜRÜYÜŞÜ



Kosova'da sivil toplum kuruluşlarınca 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla "Demokrasi ve Dayanışma Yürüyüşü" düzenlendi.



Ülkenin dört bir yanından Türkler, Arnavutlar ve Boşnakların katıldığı yürüyüş için vatandaşlar, Priştine'deki İskenderbey meydanında bir araya geldi.



Yürüyüşte, Kosova Devlet Bakanı Rasim Demiri, Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekilleri Müferrah Şinik ve Fikrim Damka ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.



Yürüyüşe katılanlar "Sizinleyiz" yazan pankartlar ile Türkiye, Kosova ve Arnavutluk bayrakları taşıdı.



Makedonya ve Arnavutluk



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla şehitler için Makedonya ve Arnavutluk'ta anma törenleri düzenlendi.



Üsküp Büyükelçiliğinin himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) düzenlenen etkinliğe, Makedonya'nın Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Koço Angyuşev, Sağlık Bakanı Arben Taravari, Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil, milletvekilleri, diplomatlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.



Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Anadolu Ajansı'nın (AA), 15 Temmuz gecesinde yaşananları dakika dakika anlatan videosu gösterildi.



Başbakan Yardımcısı Angyuşev, yaptığı konuşmada, ülkesinin her zaman demokrasi ve Avrupa değerlerinin tarafında olacağını vurgulayarak, "Türkiye, hükümetimizce Makedonya'nın çok büyük bir dostu olarak görülüyor." dedi. Angyuşev, 15 Temmuz'da Türkiye'de yaşananların hiçbir yerde, hiçbir zaman tekrarlanmamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Bosna Hersek, Karadağ ve Yunanistan



Bosna Hersek, Karadağ ve Yunanistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en önemli sembollerinden tarihi Vijecnica Kütüphanesi, Türk bayrağı ile ışıklandırıldı. 15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşlar ve gaziler için ışıklandıralan "Saraybosna'nın hafızası" olarak nitelendirilen tarihi kütüphane binası, Türk bayrağı renklerine büründü.



Kırmızı beyaz renklerle ışıldayan kütüphane, bölge halkı ve turistler yoğun ilgi gösterdi.



Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türk kurum ve kuruluşları temsilcileri ile ülkede yaşayan Türk vatandaşlar kütüphane önünde aile fotoğrafı çektirdi.



Büyükelçi Koç ve beraberindekiler ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegovic'in de kabrinin bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde 15 Temmuz şehitleri için bir araya geldi.



İzetbegovic'in kabrine çelenk bırakmasının ardından, Kur'an-ı Kerim okunarak, 15 Temmuz şehitleri ve Bosna Savaşı'nda şehit düşenler için dua edildi.



Türkiye’nin Gümülcine ve Selanik Başkonsolosluklarında, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ve terör saldırılarının fotoğrafları sergilendi. Katılımcılara yaşanan olaylarla ilgili video gösterildi.



Gümülcine’de, Türk Başkonsolosluğu bahçesindeki törene Başkonsolos Ali Rıza Akıncı, Batı Trakya Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, SYRİZA’nın Gümülcine ve İskeçe milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf ve Hüseyin Zeybek, Demokratik İttifak Partisi Gümülcine milletvekili İlhan Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin Başkanı Mustafa Aliçavuş, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.



Şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende İstiklal Marşı okundu ve dualar edildi.



Başkonsolos Akıncı, Türk halkının 15 Temmuz’da büyük bir destan yazdığını belirterek, “Başımızdan nasıl büyük bir felaketin geçtiğini, ne tür bir ihanet yaşadığımızı hatırlamak zorundayız. Ve tabi ki bu ihaneti bertaraf edişimiz ve bunun şekliyle de övünmeye hakkımız var. Kahramanca bir destan yazıldı.” dedi.

Afganistan ve Kırgızistan



Afganistan ve Kırgızistan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunun, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğü işbirliğiyle konsoloslukta düzenlediği törene Belh Vali Yardımcısı Muhammad Başir Tavhidi, Belh İl Şura Başkanı Muhammad Afzal Hadid, Cüzcan İl Şura Başkanı Mevlevi Abdulhay Hayat, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.



Törenin açılışında iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.



Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki programda ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, şehitler için Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Cengiz Aytmatov Kampüsü'ndeki Abdülkerim Satuk Buğra Han Camisi'nde mevlit okuttu.



Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Şemsettin Ünal'ın dua okuduğu programda, 1,5 ay önce Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerden bir dönem bu ülkede görev yapan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker de anıldı.

Amman ve Rabat



Türkiye'nin Amman ve Rabat Büyükelçiliklerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anma töreni düzenlendi.



Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün konutunda düzenlenen anma törenine Amman'da yaşayan Türk vatandaşları ve Türk kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra Ürdün üniversitelerindeki Türk öğrenciler ve öğretim görevlilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi katıldı.



Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine ise Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ün yanı sıra büyükelçilik çalışanları ve Rabat Yunus Emre Enstitüsü çalışanları katıldı.



Törende konuşan Büyükelçi Öz, darbe girişimi esnasında hayatını kaybedenleri selamlayarak, bugünün Türkiye için canlarını feda eden şehitleri anma günü olduğunu dile getirdi.



İngiltere, Macaristan, İsviçre, Hollanda ve Romanya



İngiltere, Macaristan, İsviçre, Hollanda ve Romanya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle programlar düzenlendi.



Londra Büyükelçiliğinde Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumunun temsilcileri katıldığı 15 Temmuz şehitlerini anma programı yapıldı.



Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananların anlatıldığı bir film gösterildi.



Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk toplumunun 15 Temmuz gecesinde büyükelçiliğe gelerek dayanışma gösterdiklerini söyledi.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Budapeşte Tomori Pal Üniversitesi'nde,"1956 ve 2016: İki Halk; İki Olay, İki Kahramanlık" isimi panel düzenlendi.



Panelde, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Büyükelçi Selda Çimel, Tomori Pal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meszlenyi Rozsa, Macaristan Rakocifalvai Belediye Başkanı Kosa Lajos, İstanbul Düşünce Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Dr. Ethem Şanlıer, Yazar Erol Erdoğan, Tarihçi Dr. Halil İbrahim Erbay ve Macar gazeteciler ve akademisyenler katıldı.



Türkiye'nin İsviçre'deki Bern Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.



Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı'nın ev sahipliğinde büyükelçilik bahçesinde düzenlen programa, yabancı misyon şefleri, İsviçre'de bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile yaklaşık 250 vatandaş katıldı.



Hollanda'da üç ayrı bölgede, Türkiye'nin Deventer, Amsterdam ve Rotterdam başkonsoloslukları tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü" etkinliği düzenlendi.



Sivil toplum kuruluşları yetkililerinin katıldığı etkinlikte, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.



Romanya'da, Bükreş Büyükelçiliği tarafından Bükreş Türk şehitliğinde 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı. Çok sayıda soydaş ve vatandaşın katıldığı program, şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.



15 Temmuz destanı isimli şiirin okunduğu programda, Türk şehitliğine, üzerinde 15 Temmuz şehitlerinin isminin yazılı bulunduğu 15 Temmuz anıtı koyuldu.

Brüksel



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türkiye'nin Belçika’daki Brüksel Büyükelçiliği ve Anvers Başkonsolosluğu ile İsviçre'deki Zürih Başkonsolosluğu'nda anma etkinlikleri düzenlendi.



Brüksel Büyükelçiliğinde düzenlenen törende şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, katılımcılara gösterilen sunumun ardından şiirler okundu.



Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, cumhuriyetimizin ve demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmektedir. 15 Temmuz günü FETÖ'ye mensup sözde asker, uyuyan bir hücrenin üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik yollarla göreve gelen hükümetini devirmek istemiş, ülkemizin demokratik kurumları eş zamanlı olarak saldırıya uğramıştır." diye konuştu.



Tüm dünyanın FETÖ'nün gerçek yüzünü görmeye başladığını belirten Olcay, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, bulundukları tüm ülkeler için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.



Törene, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Faruk Kaymakcı ve diğer diplomatik misyonların temsilcileri katıldı.



Türkiye’nin Anvers Başkonsolosluğu’nda düzenlenen tören de İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı.



Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için Fatiha okunan etkinlikte, AA tarafından 15 Temmuz gecesinde çekilen fotoğraflar sergilendi.



Anvers Başkonsolosu Metin Ergin, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da, Türkiye’nin eşi görülmemiş boyutta bir terör saldırısına uğradığını, Türk milletinin göğsünü siper ederek bu hıyaneti bertaraf ettiğini hatırlatarak, "Bu melun vaka, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki en kanlı terör eylemidir." ifadesini kullandı.

İtalya



Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, "Bütün bu süreçte Türkiye demokrasisiyle çok önemli bir sınamayı da geçti çünkü vatandaşlarımızın ortaya koyduğu o kahramanca mücadele Türk insanının demokrasisine, anayasasına, demokratik biçimde seçilmiş hükümetine bağlılığının da işaretidir." görüşünü aktardı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin İtalya’daki temsilciliklerinde anma törenleri düzenlendi.



Roma'nın iş ve diplomasi çevrelerinin yanı sıra Türk vatandaşlarının katıldığı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğindeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Büyükelçi Esenli, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türkiye'nin demokrasisi, anayasal düzeni ve demokratik yollarla seçilen hükümetinin hedef alındığını ifade ederek "Bu büyük zorlu geceyi ülkemiz büyük başarıyla attı. Bundan vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve kabine üyelerimizin dirayetli duruşları belirleyici oldu." dedi.



Ukrayna ve Romanya



Ukrayna ve Romanya'da, 15 Temmuz şehitleri için program düzenlendi.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ukrayna Koordinasyon Ofisi'nin, başkent Kiev’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlediği programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, ardından Ukraynalı, Kırımlı ve Türk Müslüman din adamları tarafından dualar edildi.



Romanya'nın Köstence şehrinde 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde Micul Rotterdam yetimhanesine ait Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi'nde 15 Temmuz dostluk maçı düzenlendi.



Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, maç öncesi yaptığı konuşmada, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında dostluk maçı düzenlendiğini belirterek, "İki yakın dost ve stratejik ortak olan Türkiye ve Romanya zor günlerde birbiriyle dayanışma gösterdi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün birinci yılında bu dayanışmayı böyle anlamlı bir etkinlikle göstermiş olduk." dedi.

Güney Afrika



Türkiye’nin Pretorya Büyükelçisi Elif Ülgen Çomoğlu, “15 Temmuz günü, Türk halkı, Türkiye’ye demokratik yoldan işbaşına gelen hükümetlerin ve milli iradenin hakim olacağını ortaya koydu.” dedi.



Türkiye'nin Güney Afrika’nın başkenti Pretorya'daki Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma programına, ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve büyükelçilik çalışanları, Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Kahraman ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) temsilcisi Mehmet Akif Şekerci çevre illerden gelen davetliler katıldı.



Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya



15 Temmuz şehitleri, Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya'da düzenlenen törenlerle anıldı.



Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Dominikli yetkililer ve Türkiye vatandaşları katıldı.



Santo Domingo Maslahatgüzarı Büyükelçi Kemal Kaygısız, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin bir bütün halinde demokrasisini savunduğunu, bu uğurda ve vatanı için hayatını feda etmekten çekinmediğini, 250 şehidin ve 2 binin üzerinde gazinin bunun kanıtı olduğunu ayrıca bu şehitlerin adlarının demokrasi tarihine yazılacağını söyledi.



Türkiye’nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'nda da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen şehitleri anma etkinliğine Türk ve Brezilyalı vatandaşlar katıldı.



Brezilya’nın önde gelen basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile perşembe günü basın toplantısı düzenlediklerini ve gazetelerde bu basın toplantısına dair haberlerin yayınlandığını ifade eden Gedik, “Sabırla anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kuveyt



Türkiye’nin Kuveyt Büyükelçiliğinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili fotoğraf sergisi açıldı.



Açılışının ardından konuşan Büyükelçi Salih Murat Tamer, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin Türkiye'deki darbeler tarihinin en alçak teşebbüsü olduğunu belirtti.

Gürcistan



Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurap Pataridze, "Gürcistan, Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş hükümetine destek veriyor. Gürcistan, her zaman dostumuz Türkiye'nin yanındaydı, gelecekte de yanında olacak." dedi.



Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolaysıyla şehitleri anma programı düzenlendi.



Programa, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Pataridze, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Yasin Temizkan, Acara hükümeti yetkilileri, Batum Belediyesi Başkanı Giorgi Ermakov, milletvekililer, diplomatlar, siyasetçiler, Türkiye ve Gürcistan vatandaşları katıldı.



Programda, davetlilere 15 Temmuz'u anlatan video gösterildi.



Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bütün ülkeler için tehlikeli olduğunu belirterek, "Eğer o gece darbeciler başarılı olsaydı bu sadece Türkiye için değil tüm dünya için çok olumsuz gelişmeleri teşkil edecekti." dedi.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Gürcistan'daki Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi.



15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında hazırlanan film gösterildi.



Etkinlikte, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Erbil



Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitleri anma etkinliği düzenlendi.



Irak'ın Erbil kentinde gerçekleştirilen etkinlik, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Etkinlikte konuşan İnam, "Bir yıl önce ülkemizde yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde eşi ve benzeri olmayan bir terör saldırısıdır. 250'den fazla vatandaşımız şehit oldu, 2 binden fazla vatandaşımız ise yaralandı. Halkımız tek bir yürek olarak, büyük bir cesaretle darbecilerin karşına çıktı. Tankların önünde durdu. Devlet kurumlarının ele geçirilmesini önlemek amacıyla kendi vücudunu siper etti." dedi.

Kamerun



Türkiye'nin Yaunde Büyükelçisi Murat Ülkü, "15 Temmuz 2016, Türk demokrasisi ve devleti için güç ve sebat sınavıydı. Bu sınavı geçtiğimiz için gurur duymaktayız." dedi.



Kamerun'un başkenti Yaunde'de Büyükelçilik binasında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Türk diplomat ve vatandaşlarının yanı sıra Kamerun Dışişleri Bakanlığından temsilcilerin katıldığı program, 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.