15 Temmuz Şehitleri Anma Bisiklet Turu

Konya Valiliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen tura katılan 5 kişilik grup, Tekirdağ'a ulaştı.

Konya Valiliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu"na katılan 5 kişilik grup, Tekirdağ'a ulaştı.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürü Hacı Bayram Zengin, İl Sağlık Müdürü Mustafa Dönmez, Sağlık-Sen Şube Başkanı Hamza Öksüz ve halk sağlığı ekipleri, bisikletli ekibi sahil dolgu alanında karşıladı.



Vali Ceylan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, turun, o karanlık gecede Türkiye Cumhuriyeti'nin var olması ve insanların daha huzurlu yaşaması için şehit olanların anısına düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Türk milletinin 102 yıl önce Çanakkale'de gösterdiği zaferi 15 Temmuz'da da yinelediğini belirten Ceylan, "15 Temmuz şehitlerini anmak ve bu hain darbe girişimini hiçbir zaman unutturmamak için başlayan tur Çanakkale'de 102 yıl önce zafer kazanan atalarımızın huzurunda tamamlanacak. Türk milleti canı pahasına savunduğu bu vatanın hiçbir zaman kötü niyetli insanların emellerine alet edilmeyeceğini gösterdi." dedi.



"ŞEHİT AİLELERİNDEN ALDIĞIMIZ MEKTUPLARI CUMHURBAŞKANIMIZA İLETECEĞİZ"



Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet İkizer ise Konya, Niğde, Aksaray, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul'un ardından Tekirdağ'a ulaştıklarını aktardı.



Bin 665 kilometrelik tur boyunca şehit ailelerini ziyaret ettiklerini anlatan İkizer, şunları kaydetti:



"Allah izin verirse yarın Çanakkale'de olacağız. Burada şehit ailelerini ziyaret ettik. Şehitliklerden topraklar, şehit ailelerinden mektuplar aldık. Bunları öncelikle Cumhurbaşkanımıza iletmek istiyoruz. Aldığımız şehit topraklarının bir kısmını ise 250 bin şehidimizin yattığı yerlere bırakmak istiyoruz."



Bisikletçiler sahil dolgu alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehitliği ziyaret etti.