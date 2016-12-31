15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nöbet tuttu

Çanakkale Savaşı gazisinin torunu Saffet Güneş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini püskürtmek isterken şehit olanları anmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nöbet tuttu.

Saffet Güneş, arkadaşı Cemalettin Kaymakçı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası girişine geldi. Çanakkale Savaşı'na katılan askerlerin kıyafetinden giyen, ellerinde Türk bayrağı taşıyan Güneş ve Kaymakçı, 15 Temmuz'da şehit olanları andı.



Gazetecilere dedesinin gazilik beratını gösteren Güneş, Çanakkale Savaşı'nı dedesinden dinlerken duygulandığını söyledi.



Saffet Güneş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seferberlik çağrısından sonra Beşiktaş'taki Şehitler Tepesi'ndeki nöbetimiz başladı. Bugünkü nöbetimizi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tutmaya karar verdik. Türkiye için 2016 kara bir yıl oldu. Umarım 2017 daha iyi bir yıl olacak. Türkiye'ye saldıran emperyalist güçler başaramayacak, Türkiye galip gelecek." diye konuştu.



Cemalettin Kaymakçı da duygularını şöyle anlattı:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayın.' demişti. Biz de her gün nöbet tuttuk. Bugün de burada şehit olan kardeşlerimiz anısına nöbet tutacağız. 2016 yılı sıkıntılı bir yıldı, 2017 yılının hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde nöbet tutmanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren Kaymakçı, "Keşke onların yerinde ben olsaydım, şehadet şerbetini içseydim.'' ifadesini kullandı.



Köprüden arabalarıyla geçen vatandaşlar da Güneş ve Kaymakçı'ya, korna çalarak destek oldu.