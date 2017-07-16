15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe açıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe açıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında köprü girişinde düzenlenen anma töreninin ardından, belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.
Çalışmaların sona ermesinin ardından, köprü yeniden ulaşıma açıldı.