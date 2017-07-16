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16 Temmuz 2017 10:03 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2017 10:04

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni dolayısıyla kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında köprü girişinde düzenlenen anma töreninin ardından, belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmaların sona ermesinin ardından, köprü yeniden ulaşıma açıldı.

Etiketler: 15 Temmuzköprü


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