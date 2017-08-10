Son Dakika!
10 Ağustos 2017 16:22 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2017 16:24

15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 asker hakkında hazırlanan iddianame kabul edilerek, ilk duruşmanın 9 Ekim'de Silivri'de yapılmasına karar verildi.

Etiketler: şehitler köprüsüiddianamekabul edildi15 temmuz


0Yorum Yap