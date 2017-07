15 Temmuz gecesi tekrar demokrasi nöbeti süreci başlatılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. 15 Temmuz'un unutulmaması büyük önem arz ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



15 TEMMUZ UNUTTURULMAMALI



15 Temmuz gecesi yeniden demokrasi nöbeti süreci başlayacağını ifade eden Kalın, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece (15 Temmuz) tekrar bir demokrasi nöbeti süreci başlatılacak. Kendisi de bizzat demokrasi nöbetine o gece katılacaklar. Şehit yakınları ve gazilerimizle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeleri söz konusu olacak. Bu çerçevede 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması büyük önem arz ediyor."



TERÖRLE MÜCADELEYE EN ETKİN ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ



Türkiye'nin, terörle mücadelesinin süreceğini vurgulayan Kalın, şunları kaydetti:



"Avrupa'da, Amerika'da veya başka yerlerde PKK terör örgütüyle mücadele noktasında Türkiye'ye yönelik eleştiri getirenlerin, bu katliamlar, bu saldırılar, bu suikastler karşısında sessiz kalmalarını da bir not olarak düşmemiz gerekiyor. Bu, aslında onların terörle mücadele konusunda ne kadar ikiyüzlü bir tutum içerisinde olduklarını teyit eden hazin bir hadise ve durum olarak karşımızda bulunuyor. Tabii biz bunlar ne derse desinler, biz kendi yolumuzda terörle mücadeleye en etkin şekilde devam edeceğiz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için bu yolda herhangi bir geri adım atmamız asla ve asla söz konusu değil."



TEMENNİMİZ İHTİLAF KONULARININ BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMESİ



Kalın, Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki krize ilişkin soruya şu yanıtı verdi:



"Dün Sayın Trump'ın Körfez'deki bazı liderlerle yaptığı görüşmelerden edinilen intiba, yapılan açıklamalarda da bunun (Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz) artık müzakere yoluyla çözüm yoluna konması konusunda bir mutabakatın giderek güçlendiği anlaşılıyor ki bu sevindirici bir gelişme. Bir süre verilmişti 10 günlük. Katar tarafı buna cevap verdi veriyor, Kuveyt üzerinden bildiğiniz gibi Kuveyt Emiri'nin yürüttüğü arabulucuk çalışması çerçevesinde önümüzdeki birkaç gün kritik. Bu cevaplar verilecek, o mekanizma işleyecek. Tabii bizim temennimiz, temel ihtilaf konularının bir an önce çözülmesi."