15 Temmuz gazisinden "kontrollü darbe" tepkisi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dizinden ve koltuk altından vurularak gazi olan Yusuf Çiftçi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "15 Temmuz'un kontrollü bir darbe girişimi olduğu" iddialarına tepki gösterdi.

15 Temmuz gazilerinden Yusuf Çiftçi, FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gece, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) dizinden ve koltuk altından vurulup gazi olduğunu hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddialarına tepkisini dile getirdi.



15 TEMMUZ GAZİSİNDEN KONTROLLÜ DARBE TEPKİSİ



Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe teşebbüsü için sarf ettiği söylemleri "talihsiz açıklama" olarak değerlendiren Çiftçi, şöyle konuştu:



"O gece şimdiki ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmiştim. Bizim hiç beklemediğimiz şey, Türk askeri üniforması giymiş birinin, Türk halkına namlu doğrultup ateş etmesiydi. O gece, askerler havaya ateş ederken, 'Bize de ateş ederler mi?' diye soranlara, 'Türk askeri Türk halkına ateş etmez. Biz de onlara zarar vermeyeceğiz. Yürüyelim, gidelim, askerimizle konuşalım, bu ihanetin önüne geçelim.' dedim. Kendimden emindim. Maalesef ki Türk askeri üniformasını giymiş hainler, Türk halkının onlara emanet etmiş olduğu silahlarla Türk halkını vurdular."



"KILIÇDAROĞLU, VERİLEN CANLARIN VEBALİNİ ÖDEYEMEZ"



FETÖ'nün darbe girişimi haberini öğrendikten sonra 2 çocuğunu ve ailesini bırakarak köprüye koştuğunu dile getiren Çiftçi, "'Biz Suriye gibi olamayız, gidecek bir ülkemiz yok.' diyerek vatanımızın bekası için çıktım. Üzerimize kurşunlar yağdırdılar, biz geri dönmedik. Allah'ın verdiği cesaretle orada bulunduk ve birçok şehit ile gazimiz var. Kılıçdaroğlu, bu verilen canların, dökülen kanların vebalini ödeyemez." ifadelerini kullandı.



"Kontrollü darbe" iddiaları nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Çiftçi, "Kendisini kınıyoruz. İmkan dahilinde olursa hukuki olarak da kendisinden davacı olacağız. Dokunulmazlık zırhından bir gün sıyrılınca kontrollü olarak davayı yürüteceğiz." dedi.



Gazi Yusuf Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biraz maziye gidersek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an bulunduğu makama nasıl geldiğini hatırlarsak, Deniz Baykal'ın üzerine basa basa ifade ettiği şekliyle 'Bu, bir komplodur'. Kaset komplosuyla Deniz Baykal'ın çok mahrem görüntüleri ifşa edilerek yapılan komployla Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu, kontrollü bir şekilde başkan yapıldı. Eğer kontrollü bir şey varsa budur. Kemal Kılıçdaroğlu, kontrollü olarak CHP'ye başkan olmuştur. O dönem yine Baykal'ın ifade ettiği gibi okyanus ötesinin komploda etkisi vardır. O dönem okyanus ötesi olarak işaret ettiği yerden, bugün bizim FETÖ dediğimiz terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu Pensilvanya'dan bahsetmiştir."