15 Temmuz gazisi sevgi gösterisiyle karşılandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında tankın üzerindeyken hainlerin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Halil Algan, bir yıl süren tedavisinin ardından memleketi Mardin'e geldi, sevgiyle karşılandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Halil Algan, Ankara'da bir yıl süren tedavisinin ardından geldiği memleketi Mardin'de sevgi gösterisiyle karşılandı.



İstanbul'da 15 Temmuz gecesi çıktığı tank üzerinde darbecilere karşı direnirken vurulan 2 çocuk babası Halil Algan (46) ağır yaralandı.



Omuriliğinin kopması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Algan'ın, Ankara'daki Gaziler Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesinde 11 ay süren tedavisi tamamlandı. Hastaneden taburcu edilen Algan, memleketi Mardin'e geldi,



Havalimanında hemşehrileri tarafından Türk bayrakları ile karşılanan Algan, yine Türk bayrakları donatılan araç konvoy eşliğinde şehir turu attı. Algan daha sona Artuklu ilçesindeki evinde yakınları ile hasret giderdi.



"GÖNÜL İSTERDİ Kİ ŞEHİT OLARAK GELELİM"



Algan, her şartta her şekilde Allah'a şükür ettiğini belirterek, "Memlekete bugün gelmek nasip oldu. Gönül isterdi ki şehit olarak gelelim. Böyle gelmek naip oldu. Allah'ımıza bin kere şükürler olsun." dedi.



İstanbul'da 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Algan, iş dönüşü evde televizyon izlerken darbe girişimini öğrenmesinin ardından sokağa çıktığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havalimanına geleceğini öğrendikten sonra oraya gitmeye çalıştığını dile getiren Algan, yolda gördükleri tankları engellemek için üzerine çıktıklarını aktardı.



Algan, şunları kaydetti:



"Tanklar arabaları eze eze girmeye başladı. Kalabalığı geçince daha da hızlanmaya başladı. Hızlı gidince de üzerindeki insanlar düşmeye başladı. Tankın üzerindeyken yanımda bir kişi kalmıştı. Bir kaç kilometre yol gittik. Tankın üzerinde takoz vardı onu alıp içerideki askerlerin kafalarına vurdum. O esnada silah sesi geldi, vurulduğumu anladım."