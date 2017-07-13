15 Temmuz etkinlikleri tüm yurtta devam ediyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler yurt çapında sürüyor.

Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent meydanında etkinlik düzenlendi.



Uşak Belediyesi önünde akşam ellerinde bayraklarla toplanan kalabalık yürüyüşe geçti.



Mehteran Takımı'nın eşlik ettiği gruptakiler İsmetpaşa Caddesi'ni takip ederek 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ulaştı.



Uşak Belediyesi Mehteran Takımı gösterilerini sunduğu programda, Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve şehitler için dualar edildi.







RABİA MEYDANI'NDA DEMOKRASİ NÖBETİ



Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "demokrasi nöbeti" programı düzenlendi.



Rabia Meydanı'ndaki Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, daha sonra şehitler için okunan hatimlerin duası edildi, sela okundu.