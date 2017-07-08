15 Temmuz etkinlikleri şehitlerin kabirlerini ziyaretle başlayacak

AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek 15 Temmuz anma törenlerine aktif bir şekilde katılacaklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan programlara ilişkin bilgi verdi. Ünal, "15 Temmuz gecesi bu milletin devletini, bayrağını adeta elinden almak ve bu ülkeyi istila etmek isteyen asker kılığındaki teröristlerin müdahelesinin, işgal girişiminin üzerinden bir yıl geçti. Bizim o geceye dair acılarımız hala taze." diye konuştu.



O gece milletin gazi olduğunu ifade eden Ünal, demokrasi ve siyasal hareketler tarihine bakıldığında dünyada o gece olduğu gibi kendi ülkesini, hükümetini, parlamentosunu, demokrasisini tanklara, kurşunlara, uçaklara karşı çıplak elleriyle müdafaa eden başka bir milletin olmadığına dikkati çekti.



Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda tankın önünde duran bir sivilin demokrasi ve kahramanlık hikayesinin 20 yılı aşkın süredir anlatıldığına işaret eden Ünal, "Oysa 15 Temmuz gecesi bu millet fert fert, hangi siyasi görüşten olursa olsun kendi bayrağına, milletine, vatanına aşık, devletinin bekası için dua eden, sadakatla bağlı her fert o gün sokağa çıktı ve ülkesine, iradesine sahip çıktı. Bu açıdan 15 Temmuz çok kıymetli.” değerlendirmesinde bulundu.



15 Temmuz’un demokrasi müdafaasına dönüşmesinde siyasetin kurumsallaşmasının öneminin altını çizen Ünal, 15 Temmuz’un, AK Parti’nin 15 yıl boyunca vesayete karşı mücadele vermiş ve siyaset kurumu üzerindeki vesayet odaklarını tasfiye etmiş olması, sivilleşme anlamında verdiği mücadele ve milletin üzerindeki vesayet odaklarının tasfiye edilmesinin önemli bir sonucu olduğunu vurguladı.



"BU MİLLET O GECE SOKAĞA ÇIKACAK"



15 Temmuz’u her zaman hatırlayacaklarını dile getiren Ünal, o günün unutulmaması için AK Parti olarak Cumhurbaşkanlığının himayesinde yürütülecek 15 Temmuz anma törenlerine etkin olarak katılacaklarını bildirdi.



Cumhurbaşkanlığı'nın, anma törenlerinin 11-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşeceğini açıkladığını hatırlatan Ünal, AK Parti’nin programını şöyle aktardı:



"Biz de 11 Temmuz sabahı önce şehitlerimizin 81 ilde kabirlerini ziyaret ederek başlayacağız. 13 Temmuz’da parti genel merkezimizde 15 Temmuz şehitlerimiz anısına hazırladığımız '15 Temmuz Analiz' kitabımızın tanıtımı var. 'Meydanların Dili' sergimiz var. 14 Temmuz Cuma günü İnsan Hakları Başkanlığımızın ATO’da gerçekleştireceği 'Bir insan hakları ihlali olarak 15 Temmuz Sempozyumu' yapılacak. 15 Temmuz gecesi, o gece ne olduysa onları anbean gerçekleştirmek için programlara katılacağız. Burada gözden kaçırılan şey şu; biz koordine etsek de etmesek de hatta bırakın koordine etmeyi, birileri 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmaya çalışsa da FETÖ’cülerin söylemi ve üslubuyla 15 Temmuz’a 'kontrollü darbe' demeye kalkışsa da bu millet o gece sokağa çıkacak, direnişin sembol mekanlarına gidecek. Çünkü bu mücadeleyi, bu millet verdi. Bu millet, mücadele verdiği o geceyi, mücadele verdiği noktalarda tekrar yad edecek. O gece verdiği mücadelenin zaferle sonuçlanmasını kalbinde yaşayacak. Bu millet 29 gün boyunca demokrasi nöbeti tuttuğu gibi bir gece sembolik olarak demokrasi nöbeti tutacak."



"MECLİSİN BOMBALANDIĞI SAATTE BİZ ORADA DİMDİK AYAKTA OLACAĞIZ"



Bir gece sembolik olarak demokrasi nöbeti tutulacağını anlatan Mahir Ünal, AK Parti teşkilatlarının 81 ilde, daha önce nöbet tutulan meydanlarda olacağını söyledi.



Ünal, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, Kısıklı’da, Çengelköy’de, Saraçhane’de, TBMM'de beraber olacaklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Bütün mücadeleyi, millet iradesinin tecelli ettiği TBMM’yi müdafaa etmek için verdik. TBMM bizim için milli iradenin tecelligahıdır. O yüzden o gece canımız pahasına TBMM’yi koruduk, müdafaa ettik. Asker kılığındaki teröristler o gece TBMM’yi bombaladıklarında siyasi partilerin milletvekilleri oradaydı. Meclisin bombalandığı saatte biz orada dimdik ayakta olacağız. Ama bu hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü alçaklar, yüce Türk milletinin mahkemelerine hesap veriyor olacak."



15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 'hesap verecekler' dediğini, kendisinin de sosyal medyada "Türkiye eğilmez, millet yenilmez" ifadelerini kullandığını anımsatan Ünal, "Geçen bir yıl bu milletin yenilmeyeceğini ve Türkiye'nin yenilmeyeceğini gösterdi." dedi.



Birileri 15 Temmuz’u itibarsızlaştırmak istemesine, FETÖ’cü bir söylemle konuşuyor olmasına rağmen milletin 15 Temmuz’u en güzel şekilde anacağını ifade eden Ünal, AK Parti’nin de o gün milletle birlikte demokrasi nöbetleri tutmaktan ve 15 Temmuz anma törenlerinin bir parçası olmaktan gurur duyacağını kaydetti.



