15 Temmuz emsali görülmemiş bir ihanettir

Terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimine karşı sağlam bir duruş sergileyen TÜMSİAD, Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, GENÇ-KON ve Mostar Gençlik Federasyonu 15 Temmuz’un birinci yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, "İstikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi, terörün sona erdirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesi sosyal yaşantımız ve iş dünyası için hayati derecede önem taşımaktadır." dedi.



Doğan, TÜMSİAD'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çalışmaları kapsamında TÜMSİAD genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.



Burada konuşan Doğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin, geçmiş darbelerle karşılaştırıldığında "emsali görülmemiş bir ihanet" olduğunu söyledi.



Yakın tarihin en büyük ihaneti olan darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün, milli egemenlik ve bağımsızlığımızı doğrudan hedef aldığını hatırlatan Doğan, "FETÖ, milli birlik ve beraberliğimizi parçalamayı, istikbal ve istiklalimizin teminatı olan gönüllü teşekküllerimizi yıpratmayı arzulamıştır. Milletimizin birbirine güvenini sarsmak, sahih İslam anlayışını ve irfan geleneğimizi bozmak için uğraşmıştır." diye konuştu.



"15 TEMMUZ UNUTULMAMALI"



Doğan, TÜMSİAD'ın Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇ-KON) ve Mostar Gençlik Federasyonu kardeş kuruluşlarıyla beraber 15 Temmuz etkinlikleri düzenlediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Kardeş kuruluşlarımızla birlikte tüm varlığımızla 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve 15 Temmuz 2016’da yaşananların unutulmaması için çaba sarf ediyoruz, sarf etmeye de devam edeceğiz. Bu konuda elimizden gelen her türlü gayreti bütün alanlarda göstermeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı azimle devam ettireceğimizi 15 Temmuz’un yıl dönümü münasebetiyle bir kez daha belirtirken şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz.



Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz 2016’daki gayretleriyle ülkemizi ihanetten kurtaran cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, devlet yetkililerimize, siyasetçilerimize, kanaat önderlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, fedakar emniyet mensuplarımıza ve özel harekâtçılarımıza, milli istihbarat görevlilerimize, vatanına milletine sadık kahraman silahlı kuvvetlerimize, hain darbe girişimine kahramanca direnerek tarihi bir zafer kazanan aziz milletimize teşekkür ediyoruz."



"MİLLETİMİZ 2023 HEDEFLERİNE YÜRÜRKEN ADIMLARINI SAĞLAMLAŞTIRMIŞTIR"



Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki siyasi, askeri, ekonomik gelişmelerle, inançlar üzerinden oynanan oyunların kaygı verici olduğunu aktaran Doğan, Türkiye'nin ancak tüm kesimleriyle birlik olarak bu zorlu dönemi atlatabileceğini söyledi.



Doğan, Türk milletinin "15 Temmuz direnişini" gerçekleştirmekle kalmayarak, bütün bu tehlikeler ve gereklilikler karşısında güçlü bir Türkiye için anayasa değişikliğini de yaptığını anımsatarak, "Milletimiz 2023, 2053, 2071 hedeflerine yürürken adımlarını sağlamlaştırmıştır. İstikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi, terörün sona erdirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesi sosyal yaşantımız ve iş dünyası için hayati derecede önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.



"ÜLKEMİZ, DÜNYADA EN BÜYÜK 18 EKONOMİDEN BİRİDİR"



Türkiye'nin bölgesel pozisyonunu kabul etmeyen iç ve dış güçlerin 15 Temmuz'da başaramadıkları işgal teşebbüsünü, daha sonra ekonomi üzerinde, kur ve mali politikalarda da denemeye kalktıklarını dile getiren Doğan, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Dünya beşten büyüktür' sloganıyla adeta bütün mazlum milletlere öz güven aşılayan, bölgesinde ve yakın coğrafyasında söz sahibi olan ülkemiz, dünyada en büyük 18, Avrupa’da ise Rusya dahil ilk 8 büyük ekonomiden biridir. Bu büyümeyi hazmedemeyenlerin uzun yıllardan beri planladıkları ve geçen yıl tatbike çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olunca bu sefer döviz kuru ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları eliyle ekonomik, sosyal ve diğer yolları deneyerek ülkemizi yıpratma girişiminde bulunmuşlardır. Bulunmaya da devam etmektedirler. Ancak bilinmelidir ki her türlü baskı ve dayatmacı plana rağmen 15 Temmuz’un birinci yılında ekonomik istikrar sürüyor."



