15 Temmuz destanı için 'Vakit Gelir' klibi hazırlandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında "Vakit Gelir" isminde bir klip hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde "Vakit Gelir" isminde klip hazırlandı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde, "15 Temmuz Anma Etkinlikleri Tanıtım Filmi" yapıldı.



Bu akşam televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak klipte, şehitleri bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek için bir klip çalışması gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan klip, içinde hem kahramanlığı hem de hüznü birlikte barındırıyor.



"Vakit Gelir" isminde hazırlanan eserin sözleri de Alper Kış tarafından yazıldı ve seslendirildi, müziği ise anonim.



"VAKİT GELİR" İSİMLİ ESERİN SÖZLERİ



"Vakit Gelir" isminde hazırlanan eserin sözleri şu şekilde:



Ne destanlar yazılır



Hey canım rinna nay rinna rinna nay



Memleket sevdasından



Hey canım hey



Bir emanet canımız



Hey canım rinna nay rinna rinna nay



Vatan uğruna feda



Hey canım hey



Kahramanlık şanımız



Hey canım rinna nay rinna rinna nay



Tarihi biz yazarız



Hey canım hey



Vakit gelir gideriz



Hey canım rinna nay rinna rinna nay



Dualarda yaşarız



Hey canım hey



Hem hilal hem kanımız



Hey canım rinna nay rinna rinna nay



Al bayraktır adımız



Hey canım hey



Benim de bu cihandan gidişim



Hey canım rinna nay rinna rinna nay



Memleket sevdasından



Hey canım hey