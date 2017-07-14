15 Temmuz destanı için 'Vakit Gelir' klibi hazırlandı
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında "Vakit Gelir" isminde bir klip hazırlandı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde "Vakit Gelir" isminde klip hazırlandı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde, "15 Temmuz Anma Etkinlikleri Tanıtım Filmi" yapıldı.
Bu akşam televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak klipte, şehitleri bir kez daha yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek için bir klip çalışması gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan klip, içinde hem kahramanlığı hem de hüznü birlikte barındırıyor.
"Vakit Gelir" isminde hazırlanan eserin sözleri de Alper Kış tarafından yazıldı ve seslendirildi, müziği ise anonim.
"VAKİT GELİR" İSİMLİ ESERİN SÖZLERİ
"Vakit Gelir" isminde hazırlanan eserin sözleri şu şekilde:
Ne destanlar yazılır
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Memleket sevdasından
Hey canım hey
Bir emanet canımız
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Vatan uğruna feda
Hey canım hey
Kahramanlık şanımız
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Tarihi biz yazarız
Hey canım hey
Vakit gelir gideriz
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Dualarda yaşarız
Hey canım hey
Hem hilal hem kanımız
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Al bayraktır adımız
Hey canım hey
Benim de bu cihandan gidişim
Hey canım rinna nay rinna rinna nay
Memleket sevdasından
Hey canım hey