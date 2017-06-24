15 Temmuz Derneğinden kabir ziyareti

15 Temmuz Derneği üyeleri ve şehit yakınları, Çengelköy mezarlığında 15 Temmuz şehitlerini andı.

Ziyarete, Dernek Başkanı Tarık Şebik'in yanı sıra yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile aralarında Erol Olçok'un ağabeyi Cevat Olçok'un bulunduğu şehit yakınları katıldı.



Şebik burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Kur'an-ı Kerim okumak için toplandıklarını belirterek, "Tabii tüm şehitlerin ruhuna okumuş olacağız ama başta 15 Temmuz şehitlerimizin ruhuna okumuş olacağız. Çengelköy'ü seçmiş olduk ama biz gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerek medya aracılığıyla tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz'da şehit olan kişilerin kabirlerine yönlendirdik." diye konuştu.



Bunu toplumsal bilinci artırma anlamında yaptıklarını kaydeden Şebik, şöyle devam etti:



"Çünkü şehitlerimizin aziz hatıraları, onların kanı, bu vatanı vatan yapmıştır. Onların muazzez hatıralarını biz 15 Temmuz Derneği olarak ilelebet yaşatmak zorundayız, bu bizim boynumuzun borcu. Dolayısıyla bugün, tüm Türkiye'de bu bilinç zaten var, bu bilincin devamı için biz burada bir araya gelmiş olduk. Burada kimler var 15 Temmuz şehidi onları da bilmiş olalım. Şehit Burak Cantürk, Ayşe Aykaç, Mustafa Canbaz, Onur Ensar Ayanoğlu, Mehmet Yılmaz, Osman Yılmaz, Halil Kantarcı, Kader Sivri burada."



Ziyaret programına 15 Temmuz şehitlerinden İlhan Varank'ın yakını Kamil Hatipoğlu ile Erol Olçok'un kardeşi ve Abdullah Tayyip Olçok'un amcası Cevat Olçok'un da katıldığını hatırlatan Şebik, "Benim burada söyleyeceğim bu bilinci daim olarak zihinlerimizde var kılmak, 15 Temmuz'un ruhunu biz milli hafızada canlı, diri tutma anlamında, bunu sadece bir STK olarak değil şahıs olarak kendimiz nerede bulunuyor olursak olalım mutlaka bunu yaşatmamız, diri ve zinde tutmamız lazım." dedi.



Tarık Şebuk, sözlerini, "İnşallah bugünün maneviyatına uygun olarak Kur'an-ı Kerim okuyacağız, malum Kur'an-ı Kerim okuma yarışması birincisi Mihrimah Sultan Camisi imam hatibi bizimle beraber bugün. Sadece Çengelköy'de değiliz, nerede bir 15 Temmuz şehidi varsa herkesi de oraya yönlendirmiş oluyoruz ama bir toplanma alanı olsun diye de bugün buradayız" diye tamamladı.



Ziyaret, TRT 1'de ramazan boyunca yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının birincisi Mustafa Altın'ın Kur'an-ı Kerim okuması ve dua etmesinin ardından son buldu.