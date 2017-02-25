15 Temmuz darbe girişiminde 248 polis gazi oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 11 ilde 248 emniyet personeli gazi oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerce gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimini başarısızlığa uğratmak için mücadele eden birçok kişi şehit oldu ve yaralandı.



Alınan bilgiye göre, darbe girişiminin engellenmesi amacıyla canını siper etmekten çekinmeyen emniyet personelinden 248'i yaralanarak "gazi" unvanı aldı.



Gazi unvanı elde eden emniyet mensuplarından 11'i emniyet müdürü, 4'ü emniyet amiri, biri başkomiser, 2'si komiser, 11'i komiser yardımcısı, 9'u başpolis ve 210'u polis memuru.



ANKARA İLK SIRADA

Darbecilerin engellenmesi için yürütülen çalışmalarda 5 kadın emniyet personeli de yaralandı.



En çok gazi emniyet personelinin bulunduğu iller sıralamasında, 183 polis ile Ankara birinci, 46 polis ile İstanbul ikinci ve 8 polis ile Muğla üçüncü sırada yer aldı.



15 Temmuz akşamı Antalya'da 3, Sakarya'da 2, Balıkesir, Bursa, Bayburt, Osmaniye, Malatya ve Hakkari'de birer emniyet personeli yaralanarak gazi oldu.