"15 Temmuz bu milletin uyanışının miladıydı"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Mardin şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Bilal Erdoğan "Batılılaşma ve modernleşme' adı altında geçmişimizle bağımız koparıldı. Millet olarak tanınamaz hale gelecektik ama 15 beş yıldır bu millet uyanışa geçti. 15 Temmuz bu milletin uyanışının miladıydı" dedi.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Mardin İl Temsilciliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Anadolu'nun dört bir tarafında temsilcilik binaları, kitap kafe ve gençlik merkezleriyle faaliyetlerini genişletmeye devam ettiğini belirterek, değerlerini bilen ve geleceğini böyle bir altyapıyla kurma azminde bir gençlik hedeflediklerini söyledi.



Batı medeniyetinin artık dünyanın meselelerine çözüm üretemediğini ifade eden Erdoğan, uluslararası kuruluşların gözü önünde ve onların aldığı kararlarla yönetilen bir dünya sisteminde birçok katliamın gerçekleştiğini, BM'nin Suriye, Irak, Arakan ve Afrika’da yaşanan insani trajedilere karşı adım atmadığını vurguladı.



"'ENDÜSTRİLEŞME' DİYE KITALARI SÖMÜRGELEŞTİRDİLER"

Teknoloji, ekonomik büyüme, fen, bilim ve sanayide gelişmelerin insanlığa daha iyi bir gelecek vadettiğinden hareketle "batılılaşma ve modernleşme" süreci yaşandığına dikkati çeken Erdoğan, "Gördük ki bütün bu söylenenler Batı'ya da huzur getirmedi, dünyaya da hiç huzur getirmedi. Bilakis 'endüstrileşme' diye kıtaları sömürgeleştirdiler. 'Gelişme' diyerek, insanları fakirleştirdiler, 'insan hakları' diyerek insan katliamına göz yumdular, 'demokrasi' diyerek insanların özgürlüklerinin elinden alınmasına göz yumdular." ifadelerini kullandı.



"15 TEMMUZ ADETA BU MİLLETİN UYANIŞININ BİR MİLADIYDI"

Türkiye bu düzenin düzen olmadığını her platformda cesurca haykırdığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"'Batılılaşma ve modernleşme' adı altında geçmişimizle bağımız koparıldı. Millet olarak neredeyse tanınamaz hale gelecektik ama şimdi hamdolsun son 15 beş yıldır bu millet uyanışa geçti. İşte 15 Temmuz adeta bu milletin uyanışının bir miladıydı. Neydi o milat biz nasıl ki bağımsızlığımıza aşık bir millet idik, nasıl ki ecdadımız bağımsızlığımız, zulme karşı mücadele için dünyanın dört bir yanında at binip kılıç kuşanmıştı. İşte şimdi gençlerimizle beraber 80 milyonluk vatan evladı biz yine bağımsızlığımız, özgürlüğümüz, geleceğimizi kendimiz kurabilmek için ne fedakarlık gerekiyorsa yaparız noktasında olduğumuzu gösterdi."



"GENÇLERE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Mardin Valisi Mustafa Yaman da ülkelerin gerçek zenginliğinin, tarihine saygı duyan değerleri, idealleri, gayretleri olan ve özellikle Allah rızası ile ülke menfaati gözeten gençliğe sahip olmaktan geçtiğini söyledi.



Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere büyük önem verildiğini vurgulayan Yaman, "Bir yandan bu erdemli gençliği yetirme gayreti gösterirken diğer yandan da şehirleri inşa etmeye çalışmalıyız. Mardinmasa, gençlik evi ve bilgi evleri gibi oluşturduğumuz ve bir araya getirdiğimiz ekiplerle toplumun herkesimin gönlüne giriyor ve şehrimizin ruhuna dokunmaya çalışıyoruz." dedi.



Daha sonra Erdoğan, Yaman ve protokol üyeleri, il temsilciliğini açarak hizmet binasını gezdi.



Programa, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gençler katıldı.