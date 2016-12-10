"15 Temmuz bir milli şahlanıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz bir milli şahlanıştır. Adeta Çanakkale'ye eş, kahramanlık destanıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star gazetesinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği 3. Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, ödüllerin, yayın hayatı, edebiyat ve fikir dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyerek, ödül alanları tebrik etti.



Necip Fazıl Ödülleri'nin ülkenin en itibarlı ödülü konumuna geleceğine inandığını belirten Erdoğan, "Üstadın nefesini birazcık da olsa almış, gönüldaşlık yapmış, onunla teşriki mesaide bulunmuş bir kardeşiniz olarak, bir Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlere gereken desteği vermeyi sürdüreceğim." dedi.



Erdoğan, "Gençlerimizin internetin ve özellikle sosyal medyanın esiri olduğu, 140 karakterin, birkaç kelimelik aforizmaların sınırlarına hapsolduğu, 10 santimlik ekranların içinde hayatlarını heba ettiği şu dönemde, Necip Fazıl'ı anlama yönündeki çalışmalarımızı daha da artırmalıyız." diye konuştu.



'15 TEMMUZ YENİ TÜRKİYE'NİN CEMRESİDİR"



Konuşmasında "15 Temmuz bir milli şahlanıştır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adeta Çanakkale'ye eş, kahramanlık destanıdır. Anadolu toprakları o gece bir kez daha Türk milletine vatan kılınmıştır. Hepsinden de öte 15 Temmuz, yeni Türkiye'nin cemresidir. Öyle bakıyorum." dedi.



Erdoğan, "14 yıldır devlet ve milletin barışmasından, kucaklaşmasından rahatsız olan bu çete, tıpkı 27 Mayıs'ta olduğu gibi darağaçları üzerinden iktidara yürüyecekti. Bizi Menderes'in akıbetiyle tehdit etmeleri asla boşuna değildir. Ağızlarından -affınıza sığınıyorum- salyalar akarak 'Şafakta asacağız' diye efelenmeleri asla kurusıkı bir tehdit değildir." diye konuştu.



"Kimsenin ötekileştirilmediği, hiç kimsenin hor, hakir görülmediği, 79 milyonun tamamının 'benim' diyerek bağrına bastığı bir yönetim anlayışını hep beraber tesis edeceğiz." diyen Erdoğan, "Kardeşlerim, unutmayın 'Zalime merhamet mazluma zulümdür' ilkesini asla aklımızdan çıkarmadan adil, müşfik ve güçlü bir yapıyı el ele vererek kuracağız." ifadesini kullandı.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ HAKKINDA YORUM



Anayasa değişikliği teklifine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"Bugün Parlamento'ya sunulan yeni anayasa çalışması hususunda Sayın Başbakanımıza ve MHP Genel Başkanı'na, bu çalışmalarda emeği geçen arkadaşlara huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Temenni ediyorum ki Parlamento bu konuda inşallah beklenen, arzulanan kararı verir, ondan sonra da millet gerçek kararı vermek suretiyle Türkiye yol almaya devam eder."

Kaynak: AA