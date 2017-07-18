15 Temmuz 136 ülkede anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü vesilesiyle hafta boyunca 136 ülkedeki 226 temsilcilikte anma törenleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü vesilesiyle hafta boyunca 136 ülkedeki 226 temsilcilikte anma törenleri düzenlenirken, büyükelçi ve başkonsoloslar yerel medya temsilcileriyle 216 buluşma gerçekleştirdi.



Yerel basın organlarında Türk Büyükelçiler tarafından kaleme alınan 47 makale ve 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla farklı ülkelerin yüksek tirajlı gazetelerinde 34 ilan yayımlandı.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 9-15 Temmuz haftasında yurt dışında çeşitli etkinlikler, sergiler ve anma törenleri yapıldı.



Bu kapsamda, yurt dışındaki temsilciliklerde anma defterleri açıldı, birçok ülkede cuma hutbelerinde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.



Hafta boyunca, büyükelçi ve başkonsoloslar basın toplantısı ve basına mülakat formatında yerel medya temsilcileriyle 216 buluşma gerçekleştirdi.



Başbakan Binali Yıldırım tarafından kaleme alınan makale, 30 ülkede 47 medya kuruluşunda yayımlandı. Türk büyükelçiler tarafından hazırlanan 47 farklı makale de yerel basın organlarında yer aldı.



15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla farklı ülkelerin yüksek tirajlı gazetelerinde 34 ilan yayımlandı.



Büyükelçilikler ve başkonsoloslukların himayesinde Anadolu Ajansı’nın (AA) derlediği fotoğraflardan oluşan 69 sergi açıldı.



YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERDE 15 TEMMUZ



Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği tarafından 13 Temmuz'da düzenlenen fotoğraf sergisine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç katıldı.







İzetbegoviç, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aleyhinde ve Türkiye'yi güçlü biçimde destekleyen ifadelerde bulundu. İzetbegoviç'in açıklaması, Bosna Hersek basınında da geniş yer buldu. Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde 15 Temmuz'da da "15 Temmuz Demokrasi Koşusu" düzenlendi.



Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Kongre Sarayı'nda, Tiran Büyükelçiliği-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Arnavutluk Ofisi, Yunus Emre Enstitüsü Tiran ve İşkodra Merkezleri ile Arnavutluk'ta bulunan ALSAR Vakfı başta olmak üzere 21 sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle yapılan anma etkinliğine yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Arnavutluk ulusal basınından da takip edilen ve akşam haberlerinde geniş yer verilen etkinlikte, Arnavutluk İçişleri Bakanı Dritan Demiraj da hazır bulundu.







Tiran Büyükelçiliğinin gayretleriyle, 15 Temmuz gazilerinden bir kişi, Arnavutluk’un en çok izlenen televizyon kanalı News 24 TV'ye yaşadıklarını anlattı.



Belgrad Büyükelçiliği tarafından 13 Temmuz'da kentin en tarihi ve turistik yerlerinden Kalemeydan'da düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışına Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Maja Gojkoviç'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Nikola Selakoviç, Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Vladimir Marinkoviç ve Türkiye-Sırbistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Zoran Dragişiç katıldı.







Sırbistan'daki camilerde 14 Temmuz Cuma günü okunan hutbelerde darbe girişimi kınandı ve şehitler için dua okundu. Belgrad'daki tarihi Bayraklı Camii'nde cuma hutbesi Türkçe okundu. 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına TİKA tarafından Sırbistan’da Boşnak azınlığın yaşadığı Yeni Pazar kentinde yaptırılan Demokrasi Parkı'nın açılışı, Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajiç ile gerçekleştirildi.



Yeni Pazar’da 15 Temmuz’da düzenlenen anma etkinliğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılımcılara video mesajıyla hitap ederek gösterdikleri dayanışmadan ötürü Sancak halkına minnettarlığını dile getirdi.



Vatandaş ve soydaşların yoğun olduğu diğer Avrupa ve Balkan ülkelerinde de şehitler için hatimler indirildi ve mevlitler okutuldu. Karadağ'daki mevcut camilerin tamamında 14 Temmuz günü okunan cuma hutbesinde, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü konusu işlendi. Hırvatistan İslam Birliği tarafından 14 Temmuz günü cuma namazında 15 Temmuz şehitleri anısına mevlit okutuldu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.



Kişinev Büyükelçiliğinde açılan anma defterini 15 Temmuz günü Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon da imzaladı.



Bakü Büyükelçiliği tarafından 14 Temmuz akşamı Azerbaycan'ın seçkin gösteri merkezlerinden Akademik Dram Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliğine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Siyasi ve Sosyal İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Hasanov, Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Gurbanlı, Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Prof. Dr. Ehliman Emiraslanov ve milletvekilleri katıldı.







Etkinlikte Ali Hasanov tarafından Cumhurbaşkanı Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği 15 Temmuz'a ilişkin mektup okundu.



Bakü'nün en büyük camisi Haydar Mescidi'nde, 15 Temmuz günü Kafkas Müslümanları İdaresi tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak üzere düzenlenen etkinlikte, şehit ve gaziler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Azerbaycan'daki camilerde ayrıca 14 Temmuz günü kılınan cuma namazında okunan hutbede 15 Temmuz ve şehitler anıldı.







Bern Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen anma etkinlikleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü gazilerinden Eraslan Er ve Gökhan Özken, 11 Temmuz günü Zürih'te 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.



Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği konutunda da AA foto muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Büyükelçi Fatih Ulusoy, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milleti için bir güç ve sebat sınavı olduğunu kaydederek, bu sınavı geçtikleri için gurur duyduklarını belirtti.







Törene katılan 15 Temmuz gazilerinden Metin Çolak, o gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşadıklarını anlattı. Çolak, "Düşmanla savaşırken bile bir hukuk vardır. Masum sivillere ateş açarak savaşta bile yapılamayacak bir şey yaptılar. Ama vatanına ve cumhurbaşkanına sevdalı bu millet bir adım dahi geri adım atmadı. Rabbim, Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah, benim ömrümden alsın, O’na versin inşallah." diye konuştu.



BRÜKSEL'DE DEMOKRASİ NÖBETİ, KÖSTENCE'DE DOSTLUK MAÇI



Riyad Büyükelçiliği ve Nürnberg Başkonsolosluğu, 15 Temmuz konulu resim yarışması düzenledi.



Podgorista Büyükelçiliği, Rozaje kentinde anma töreninin ardından tören mekanından şehir merkezine kadar Rozajeli izcilerin de katılımıyla yürüyüş yaptı.



Köstence Başkonsolosluğu, TİKA tarafından inşa edilen Şehit Ömer Halisdemir Spor Kompleksi’nde dostluk maçı gerçekleştirdi.



Kuveyt Büyükelçiliğinde daha önceden ataşe sıfatıyla görev yapan ve 15 Temmuz’da şehit olan Komiser Zeynep Sağır'ın adı, büyükelçiliğin bir salonuna verilerek açılışı yapıldı.



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Gençlik Kollarından yaklaşık 75 kişilik bir grup, 15 Temmuz gecesi Brüksel Büyükelçiliği önünde demokrasi nöbeti tuttu.



YABANCI ÜLKELERİN DEVLET ERKANINDAN ALINAN MESAJLAR



Başta Azerbaycan, Moldova, Makedonya ve Ukrayna liderleri olmak üzere çeşitli devlet ve hükümet başkanları ile Finlandiya dışişleri bakanı 15 Temmuz vesilesiyle Türkiye’yle dayanışma hislerini ortaya koyan mektuplar gönderdi.



ABD Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Estonya, Venezuela, Letonya ve Litvanya dışişleri bakanları, İslam İşbirliği Teşkilatı, NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği yetkilileri de günün önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.