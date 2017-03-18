Panama'da elektrik kesintisi 1,5 milyon kişiyi karanlığa gömdü

Panama'da yaşanan elektrik kesintisi yaklaşık 1,5 milyon kişiyi karanlığa mahkum etti.

Panama Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, başkent Panama ve Colon kentinde etkili olan kesintinin, bir elektrik üretim ve dağıtım istasyonundaki trafoda meydana gelen bir dizi patlamadan kaynaklandığı belirtildi.



Şirket yetkilileri, sorunu gidermek için çalıştıklarını söylerken, bir saat kesintinin ardından bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandı.



Panama'da elektrik kesintisi nedeniyle metroyla ulaşım sağlanamazken, Panama Kanalı, bünyesindeki jeneratör sayesinde kesintiden etkilenmedi.