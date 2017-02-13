FETÖ soruşturmasında 15 iş adamı gözaltına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgüte finans sağladıkları iddia edilen 15 iş adamı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.