15 Haziran 2017 gündeminde neler var?

15 Haziran 2017 gündem özeti şöyle;

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştireceği yürüyüşü Güvenpark'ta başlatacak.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'yi kabul edecek, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile görüşecek.



2- TBMM Genel Kurulunda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.



2- TBMM Adalet Komisyonunda bölge adliye ve idare mahkemelerinin işleyişindeki sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarısı görüşülecek.



EKONOMİ



1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizliği kapsamında yapılan tarama çalışmalarını inceleyecek.



2- TÜİK, mart ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’te temaslarda bulunacak.



2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.



3- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.



4- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.



5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.



SPOR



1- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off rövanşında Çekya ile karşılaşacak.