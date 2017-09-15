15 Eylül 2017 gündeminde neler var?
15 Eylül 2017 gündem özeti şöyle;
1- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ı kabul edecek.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşecek.
3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Temsilcisi Hla Kyaw'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.
4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle gerçekleştirilecek Türkiye-Kuveyt İş Forumu’na katılacak.
5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
6- TÜİK, haziran ayı işgücü istatistikleri, temmuz ayı dış ticaret endeksleri ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayacak.
7- Merkez Bankası temmuz ayı ödemeler dengesini açıklayacak.
8- Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın ikinci ve son günü takip edilecek.
9- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
10- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
12- 2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Rusya ile Sırbistan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
13- Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşacak.