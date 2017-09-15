15 Eylül 2017 gündeminde neler var?

15 Eylül 2017 gündem özeti şöyle;

1- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ı kabul edecek.



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşecek.



3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Temsilcisi Hla Kyaw'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.



4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle gerçekleştirilecek Türkiye-Kuveyt İş Forumu’na katılacak.



5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.



6- TÜİK, haziran ayı işgücü istatistikleri, temmuz ayı dış ticaret endeksleri ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayacak.



7- Merkez Bankası temmuz ayı ödemeler dengesini açıklayacak.



8- Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın ikinci ve son günü takip edilecek.



9- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.



10- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



12- 2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Rusya ile Sırbistan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



13- Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşacak.