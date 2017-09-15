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15 Eylül 2017 08:00 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2017 08:01

15 Eylül 2017 gündeminde neler var?

15 Eylül 2017 gündem özeti şöyle;

15 Eylül 2017 gündeminde neler var?

1- Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'nda Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ı kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşecek.

3- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Temsilcisi Hla Kyaw'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

4- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle gerçekleştirilecek Türkiye-Kuveyt İş Forumu’na katılacak.

5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

6- TÜİK, haziran ayı işgücü istatistikleri, temmuz ayı dış ticaret endeksleri ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin inşaat ciro ve üretim endekslerini açıklayacak.

7- Merkez Bankası temmuz ayı ödemeler dengesini açıklayacak.

8- Kazakistan’da Suriye konulu 6. Astana Toplantısı'nın ikinci ve son günü takip edilecek.

9- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

10- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

12- 2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Rusya ile Sırbistan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

13- Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşacak.

Etiketler: güdem


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