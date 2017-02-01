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01 Şubat 2017 09:03 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2017 09:05

14 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 162'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 163 hedef vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi.

14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 162'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 163 hedef vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah'da gerçekleştirilen hava harekatında ise 21 bina, bir karargah binası ve bir bombalı araç imha edildi.

Etiketler: fırat kalkanıdeaşsuriyeterör


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