Diriliş Ertuğrul mu ? Sen Anlat Karadeniz mi ?

Diriliş Ertuğrul'mu, Sen Anlat Karadeniz mi ? İşte 14 Mart 2018 reyting sonuçları

14 Mart 2018 Reyting sonuçları belli oldu. Her geçen hafta TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul ile ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz arasında büyük çekişmenin yaşandığı reyting sonuçlarında bu sefer kim zirveye yerleşti. İşte 14 Mart 2018 Reyting sonuçları.

İŞTE 14 MART 2018 REYTİNG SONUÇLARI

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz; 17.33 reyting puanıyla TOTAL kategorisinde birinci sırada yer aldı. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi ise 15.06 puanla ikinci sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz’in özeti ise 8.48 puan ile 3. sırada yer alırken bu hafta AB kategorisinde Diriliş Ertuğrul 19.20 reyting puanıyla ilk sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz ise 11.72 reyting puanıyla ikincı sırada yer aldı.

14 Mart 2018 Çarşamba Totol Sıralamada Sen Anlat Karadeniz Birinci







14 Mart 2018 Çarşamba AB Sıralamada Diriliş Ertuğrul Birinci.

14 Mart 2018 Çarşamba ABC Sıralamada Diriliş Ertuğrul Birinci





Kaynak: posta