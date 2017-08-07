14. Geleneksel Rahvan At Yarışları sona erdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen 14. Geleneksel Rahvan At Yarışları sona erdi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (GSDF) ve Gölcük Belediyesi iş birliğiyle 17 Ağustos Rahvan At Yarışı Koşu Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlara, 8 kategoride Türkiye'nin çeşitli illerinden 87 sporcu katıldı.



Yarışların "Baş" kategorisinde birinciliği Hüsamettin Küçükmeral elde ederken, Ayvaz Çamdeviren ikinci, Süleyman Avcı üçüncü oldu.



Başaltı kategorisinde ise Mustafa Ali Narlı, Büyükorta'da Şükrü Karnıbüyük, Küçükorta'da Ömer Özpekcan, 4’lü Taylar'da Ahmet Alan, 3'lü Taylar'da Serhat Erişken ve İthal Taylar'da ise Hikmet Baranok birinciliği elde etti.



Dereceye giren sporculara ödül ve kupaları törenle verildi.



Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl düzenlenen yarışlara hem sporcuların hemde izleyicilerin gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Bu ilgiye ve heyecana layık olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Ellibeş, Geleneksel Rahvan At Yarışları’na yurdun dört bir tarafından gelip bizleri yalnız bırakmayan tüm sporcularımıza ve yarışseverlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Yarışlara, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Küçükmeral, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, İlçe Jandarma Komutanı Burçak Kırca, Genel Koordinatör Nihat Abiş, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Hasan Ceyhan ve vatandaşlar katıldı.