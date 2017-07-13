13 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

13 Temmuz 2017 gündem özeti şöyle;

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programına katılacak.



- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili’yi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı kabul edecek.



- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhli ile görüşecek, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İş Birliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe'yı kabul edecek.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Brüksel'de Türk ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Kurtulmuş, Strazburg'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılacak.



2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'de ağırladığı yabancı basın mensupları ve ulusal basınla bir araya gelecek.



3- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünde düzenlenecek Gezici Kütüphane Araçlarının İllere Teslim Töreni'ne ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anma Etkinliklerine katılacak.



Avcı, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek 2. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni'ne iştirak edecek.



4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Büyük Abant Oteli ve Kongre Merkezi'ndeki Türkiye Maarif Vakfı Yıllık İstişare Toplantısı'na, ardından İstanbul Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.



5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



EKONOMİ



1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic ile görüşecek.



2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Ticaret Odası, Ankara Valiliği ve Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen "15 Temmuz ve Kalkınma Paneli"ne katılacak.



3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Aile Yaşam Merkezinin açılışını yapacak, incelemelerde bulunacak, “23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni” dolayısıyla verilecek resepsiyona katılacak.



4- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Samsun Valiliğini ziyaret edecek, Samsun-Çarşamba Devlet Yolu'nda farklı seviyeli kavşak köprüleri açılış törenine katılacak. Arslan, daha sonra Sinop'a geçerek inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.



5- TÜİK, mayıs ayına ilişkin sanayi ciro endeksini açıklayacak.



6- Türk-İş, TİSK, TESK, TZOB, Hak-İş, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve TOBB’un oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) tarafından 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında TOBB’da ortak basın toplantısı düzenlenecek.



7- Anadolu Ajansının global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresinin son günü takip edilecek.



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe ile görüşecek. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Gambiyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.



2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, Estonya'da “Çevre Bakanları Gayri Resmi Toplantısı”na katılacak.



3- Dünya genelindeki Türk temsilcilikleri ve vatandaşlarının FETÖ'nün geçen yılki darbe girişiminin yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma etkinlikleri takip ediliyor.



4- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.



5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.



6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun-Çarşamba devlet yolu, Tekkeköy Örnek Sanayii, Petrol Ofisi ve Havaalanı Farklı Seviyeli Kavşak Köprüleri açılış törenine ve partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenecek "Bu Bayrak Bize Emanet" programına katılacak.



2- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşacak.



3- TFF 1. Lig 2017-2018 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.