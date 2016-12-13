13 ilde kar tatili!

Ülke genelindeki kar yağışları, 13 ilimizde, okullarda tatil edildi. İşte eğitime ara verilen o iller...

Sakarya'da, Tunceli merkezinde ve 5 ilçesinde, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, Kastamonu'nun 3 ilçesinde, Bayburt'ta, Karabük'ün 2 ilçesinde, Sivas'ın 5 ilçesinde ve Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edildi.



SAKARYA



Sakarya'da beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.



Sakarya’da yarın kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı sisteme bir gün ara verildi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş yaptığı açıklamada, meteorolojinin verilerine göre 14 Aralık Çarşamba günü Sakarya’da kar yağışı beklendiğine dikkat çekerek, "Kar yağışı etkili olacağı için tedbir olarak taşımalı sistemle eğitime il genelinde 14 Aralık Çarşamba günü tatil kararı verdik" dedi.



TUNCELİ



Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Tunceli’de dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi. Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullarda da yarın eğitime ara verildi.



ELAZIĞ - KARAKOÇAN



Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar tatil edildi.



Karakoçan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçede ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında belli merkezlere taşınarak eğitim gören öğrencilerin ulaşımında sıkıntılar yaşanacağı değerlendirildiğinden dolayı sadece taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler için 14 Aralık 2016 Çarşamba günü olmak üzere 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.



KARS - SARIKAMIŞ



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın için eğitim-öğretime ara verildi.

Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede bugün etkili olan kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdığını söyledi.



Karaman, "Kar yağışı sebebiyle 14 Aralık Çarşamba günü, ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi." dedi.



TOKAT - BAŞÇİFTLİK



Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde okullar kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat'ın belli yerlerinde kar yağışının devam ettiğini söyledi.



Başçiftlik ilçesinde kar yağışının etkili olduğunu dile getiren Yazıcı, Başçiftlik Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan kararla okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 14 Aralık Çarşamba ara verildiğini belirtti.



KASTAMONU - İNEBOLU - AZDAVAY - ŞENPAZAR



Kastamonu'nun İnebolu, Azdavay ve Şenpazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim verilen okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

İnebolu ve Azdavay Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamada, mahalle ve köylerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrencilerle sınırlı kalmak kaydıyla eğitime yarın için ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.



BAYBURT



Bayburt'ta kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 14 Aralık Çarşamba eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



KARABÜK - OVACIK - EFLANİ



Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde kar yağışı nedeniyle, taşımalı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ovacık ve Eflani'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini artırdığı belirtildi.

Söz konusu iki ilçede taşımalı eğitim veren ilk ve orta dereceli okullarda yarın için eğitime ara verildiği kaydedildi.



SİVAS



Sivas'ın 5 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararı gereğinde Gölova, Suşehri, Akıncılar, Koyulhisar ve Yıldızeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.Öte yandan, kentteki olumsuz hava şartları havayolu ulaşımında da aksamalara neden oldu.



İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 19.15'de yapılması planlanan TK-2660 sefer sayılı uçuş ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.35'de yapılması planlanan PC-4250 sefer sayılı uçak seferi Sivas'taki yoğun kar yağışı nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.



Kamuda çalışan hamile ve engellilerin ise yarın bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.



BİTLİS



Bitlis merkezde ve merkeze bağlı köy okullarında kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle okullar tatil edildi. Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde tipi ve fırtına olarak etkisini sürdürmeye devam etti. Kar yağışı ve tipi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarının bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.



DÜZCE VE BOLU



Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Düzce kent merkezi, Bolu'nun Gerede İlçesi'nde eğitime bir gün ara verildi.



Ayrıca Gerede ve Düzce'de bulunan engelli ve hamile personele de idari izin verildi.



ORDU



Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebi ile 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ordu'da akşam saatlerinde başlayan ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı sebebi ile Aybastı, Korgan, Gölköy, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş, Çaybaşı, Ulubey ilçesindeki okulların tamamında ve akşam saatlerinde açıklanan Akkuş ilçesindeki taşımalı okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı sebebi ile Aybastı, Korgan, Mesudiye, Gürgentepe, Gölköy, Kabataş, Çaybaşı, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda ve Akkuş ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullarda 14 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: ajanslar