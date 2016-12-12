1,2 milyon dolara satıldı

Fransa'da bir müzayede evinin satışa çıkardığı 153 milyon yıllık dinozor iskeleti 1,2 milyon dolara alıcı buldu.

Fransa'da Geç Jura Devri'ne ait dinozor iskeleti Lyon'daki bir müzayede evininin düzenlediği açık arttırmada 1,2 milyon dolara satıldı.



Satışı yapan Aguttes Müzayede Evi, Kan adındaki allosaurus türü dinozor iskeletinin kim tarafından satın aldığını açıklamazken, iskeletin Fransa'da kalacağını ve sergilenmeye devam edileceğini bildirdi.



153 milyon yıllık olduğu ifade edilen iskeletin sağlam, kafatasının da en iyi durumdaki beş dinozor kafatasından biri olduğu belirtildi.



Yedi metre uzunluğunda ve iki metre yüksekliğindeki iskelet, ABD'nin Kolorado eyaletinde Morrison oluşumu adı verilen Jura Devri tortul kayalığında 2013'te bulunmuştu.



Müzayede evi, Kan'ı "Jura Devri'nin büyük yırtıcılarının prototipi" olarak tanıtmıştı.

Kaynak: AA