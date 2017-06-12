12 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya gelecek.
2- Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'na başkanlık edecek, Çankaya Köşkü'nde Kurul üyeleriyle iftar yapacak.
3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile bir otelde iftarda bir araya gelecek.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İsviçre'de Uluslararası Çalışma Örgütünün 106. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak.
2- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmeler yapılacak.
EKONOMİ
1- TÜİK, 2017 yılı 1. çeyrek büyüme verilerini açıklayacak.
2- Hazine, üç ayrı devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki diplomatik krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.