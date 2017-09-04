12 dev adam ikinci mağlubiyetini aldı

2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası D grubunda, Türkiye Sırbistan'a 80-74 mağlup oldu.

A Milli Erkek Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a 80-74 yenildi.



Bu sonuçla A Milli Takım gruptaki üçüncü maçında 2. yenilgisini alırken, Sırbistan ise 2. galibiyetini elde etti.



Maçın ilk bölümünde Jovic'in sayılarıyla sonuca giden Sırbistan, pota altını iyi kullanarak 6. dakikada 13-6 öne geçti. Sırbistan'ın sert savunması karşısında zorlanan ve basit top kayıpları yaparak birçok hücum fırsatını değerlendiremeyen milliler karşısında, Macvan ile Milosavljevic'ın kazandırdığı sayılarla Sırp Milli Takımı 8. dakikada farkı bu kez 11 sayıya çıkardı: 21-10. Sırbistan, ilk periyodu 21-13 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe Micic ve Marjanovic'in bulduğu basketlerle 6-0'lık seriyle başlayan Sırbistan, 12. dakikada skoru 27-13'e taşıdı. Ardından savunmada tam saha baskı uygulamaya başlayan milliler, rakibine Melih Mahmutoğlu ile Furkan Korkmaz'ın basketleriyle 12-0'lık bir seriyle karşılık verip, 14. dakikada farkı 2 sayıya (27-25) indirdi. Bircevic'in pota altında bulduğu sayılarla seriyi bozan Sırbistan, devreyi 36-31 önde kapattı.



A Milli Takım; Bogdanovic, Jovic ve Macvan üçlüsünü durdurmakta başarılı olamazken, 24. dakikada Sırbistan skoru 46-36 yaptı. Cedi Osman ile Sinan Güler'in devreye girmesiyle farkı 27. dakikada 5 sayıya (48-43) düşüren milliler, bu oyununu devam ettiremedi. Sırbistan, son çeyreğe 53-45'lik skorla avantajlı girdi.



Son çeyreğe oldukça istekli başlayan milliler, yaptığı iyi savunmayla Sırbistan'a kolay şansı tanımazken; Kenan Sipahi, Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 33. dakikada 59-57 öne geçmeyi başardı. Sırbistan, Bogdanovic'in üst üste kazandırdığı kritik basketlerle oyunda yeniden dengeyi kurdu ve büyük mücadeleye sahne olan maçın son dakikasına 78-72 önde girdi. Kalan bölümde avantajını koruyan Sırbistan, karşılaşmayı 80-74 kazandı.