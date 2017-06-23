81 ilde "Huzur Arife Operasyonu"

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye genelinde otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve deniz iskelelerinde 12 bin 72 polisin katılımıyla "Huzur Arife Operasyonu" gerçekleştiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye genelinde otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve deniz iskelelerinde 12 bin 72 polisin katılımıyla "Huzur Arife Operasyonu" gerçekleştiriliyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı, Genel Müdür Selami Altınok'un koordinasyonunda, 81 ilde "Huzur Arife Operasyonu" başlatıldı.



Otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve deniz iskelelerinin olduğu bin 319 noktadaki operasyona, 2 bin 683 ekipte görevli 12 bin 72 polis katılıyor.



Operasyonda ayrıca 56 dedektör köpek, 4 helikopter ve 4 deniz botu da kullanılıyor.