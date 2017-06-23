11 tır daha Gazze'ye geçiş yaptı

Türkiye'nin Gazze'ye "Şefkat" gemisiyle gönderdiği yardımları taşıyan tırlardan 11'i daha Gazze'ye geçiş yaptı.

Türkiye'nin Gazze'ye "Şefkat" gemisiyle gönderdiği yardımları taşıyan tırlardan 11'i daha Gazze'ye geçiş yaptı.



Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı Müdürü Naci Sıyam, Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan tırlardan 11'inin daha Kerm Ebu Salim sınır kapısından Gazze tarafına geçiş yaptığını belirtti.



Sıyam, önümüzdeki günlerde de "Şefkat" gemisinden ulaşan yardımların geçişlerini beklediklerini ifade etti.



Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakan Vekili Yusuf İbrahim ise dün ve önceki gün de 8 tır yardım malzemesi karşıladıklarını kaydetti.



Türkiye'den Gazze'ye 10 bin ton yardım malzemesi taşıyan ve pazar günü Uluslararası Mersin Limanı'ndan törenle uğurlanan "Şefkat" gemisi, çarşamba sabahı İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaşmıştı.