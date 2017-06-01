FETÖ soruşturmasında 11 hava astsubayı gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 11 hava astsubayı gözaltına alındı.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen ve haklarında gözaltı kararı verilen askerleri yakalamak üzere harekete geçti.



Konya merkezli Eskişehir ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hava astsubayı 11 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.