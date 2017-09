11 Eylül saldırılarının kurbanları törenlerle anıldı

ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarının 16'ncı yılı nedeniyle New York, başkent Washington ve Pensilvanya'nın Shanksville kasabasında törenler düzenlendi.

ABD'de, ana karada gerçekleşen en büyük terör olayı olarak tarihe geçen 11 Eylül saldırılarının 16'ncı yılı nedeniyle New York başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde törenler düzenlendi.



Terör örgütü El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) düzenlediği terör saldırılarında hayatını kaybedenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törenlerle anıldı.



New York'taki tören, saldırılarda ilk uçağın İkiz Kulelere çarptığı saat olan sabah 08.46'da, yıkılan İkiz Kulelerin yerine yapılan Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi'nin bulunduğu alanda başladı.



New York Polis Teşkilatı (NYPD), törenlerin yapıldığı saatlerde "9-11 Anma" alanının etrafındaki birçok sokağı trafiğe kapatarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Buradaki törene, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Vali Andrew Cuomo, diğer yetkililer ve terör kurbanlarının yakınları katıldı.



Saldırıların 16. yılı nedeniyle bir diğer tören de Pentagon'da gerçekleştirildi.



Buradaki törene ise ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis katıldı.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de İçişleri Bakanı Ryan Zinke ile Pensilvanya'nın Shanksville kasabasında "Flight 93 Ulusal Anıtı"ndaki törene katılarak bir konuşma yaptı.



11 EYLÜL'DE NE OLMUŞTU?



ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kulelere çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.



İkiz Kulelerde 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda, 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.



Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski Başkan George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Ortadoğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.



Bush'un ''Terörizmle Savaş Kampanyası'' çerçevesinde kurulan ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ülkede yasa dışı dinlemelere başlarken, "medeniyetler çatışması" ve "İslamofobi"ye zemin oluşturan 11 Eylül saldırıları, başta ABD olmak üzere, Batılı devletlerde Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarında büyük artışa yol açtı.