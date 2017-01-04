11. Ankara Kitap Fuarı başlıyor

6 Ocak'ta ATO Congresium'da başlayacak fuarın onur yazarı Ahmet Ümit ile Rus yazar ve şair Mihail Sinelnikov olacak.

Avrasya Yazarlar Birliğinin desteğiyle düzenlenen 11. Ankara Kitap Fuarı, 6-15 Ocak tarihlerinde ATO Congresium'da başlayacak.



Eylül Fuarcılık Koordinatörü Remzi Çayır, bir restoranda gerçekleşen basın toplantısında, konuk ülke olarak Kazakistan'ın ağırlanacağı fuara 250 yayınevinin katılacağını, fuarda 300 imza ve 50'ye yakın konferans etkinliğinin gerçekleştirileceğini söyledi.



Çayır, Ankara'da kültür, sanat ve edebiyata değer vermiş isimlere açılışta plaket takdim edileceğini, fuara onur yazarı olarak Ahmet Ümit ile Rus yazar ve şair Mihail Sinelnikov'un katılacağını bildirdi.



11. Ankara Kitap Fuarı'nın Milli Eğitim Bakanlığı, Avrasya Yazarlar Birliği, KOSGEB ve Kazakistan'ın organizatörlüğü ve desteğiyle gerçekleşeceğini ifade eden Çayır, "Türkiye'nin en büyük yayınevleri fuarda yerlerini alacak. İstanbul'daki tarihi Cağaloğlu'nda gerçekleşen tarihi sahaflar festivali de fuarımızda yer alacaktır." dedi.



Çayır, fuara katılımın geçen yıla oranla artacağını umut ettiklerini belirterek şöyle devam etti:



"Geçen sene 10. Ankara Kitap Fuarı'na 300 bini aşkın ziyaretçi katıldı. Bu sene katılımın katlanarak artacağını düşünüyoruz. Pek çok yayın evimiz katılacak, çok çeşitli olması nedeniyle de Türkiye'nin en renkli yayınevi diyebiliriz. Fuarımıza her sene olduğu gibi bu sene de ünlü yazarlarımız katılacak. Ayrıca MEB işbirliğiyle okullarımızda eğitim gören 4-5 bin öğrencilerimizin fuarımıza katılımını sağlayacağız."



"FUARDA KAZAKİSTAN'IN YER ALMASI BİZİM İÇİN ONUR VERİCİ"



Kazakistan Ankara Büyükelçiliği Eğitim-Kültür Müşaviri Maik Otarbayev ise fuarın kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek şunları söyledi:



"Türkiye ve Kazakistan arasındaki kültürel ilişkiler adına bu fuarı önemsiyoruz. Malum olduğu gibi siyasi ve ekonomi anlamında iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerimiz üst düzeyde devam ediyor. Aynı zamanda kültürel değerlere önem vererek ilişkilerimizi farklı bir boyuta taşındığını görmekteyiz."



Kitap fuarını organize edenlere teşekkür eden Otarbayev, şöyle konuştu:



"Ankara Kitap Fuarı'nda onur konuğu olarak Kazakistan'ın yer alması bizim için de onur verici bir olaydır. Ankara'da, Türkiye'nin göbeğinde bulunmamız ve burada değerlerimizi sergilememiz bizim için memnuniyet verici bir olaydır. Bu zamana kadar Kazakistan Büyükelçiliği olarak Kazak edebiyatından Bengü Yayınları ve Avrasya Yazarlar Birliğinin desteğiyle pek çok kitabımızı Türkiye Türkçesine aktararak yayınlamıştık, bu kitaplarımızda fuarda sergilenecektir."



Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu da başkentteki en önemli faaliyetlerden birinin Ankara Kitap Fuarı olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:



"Fuar firmalarının 'Ankara kitap fuarını sevmez' diye bir kanaati vardı. Arkadaşlarımız inatla çalışarak Ankara'da kitap fuarını tutturdular. Son yıllarda hepimiz memnuniyetle görüyoruz ki fuarımız çok kalabalık oluyor ve Ankaralılar çok ilgi alaka gösteriyorlar. Bu hepimiz için memnuniyet vericidir."