11 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

11 Ağustos 2017 gündem özeti şöyle;

YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'de OSB İşadamları ile kahvaltı yapacak, Nizip'te Belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.



2- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, ziyaretlerde bulunacak.



EKONOMİ



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilişim sektörüne sanayici kimliği kazandırılmasına ilişkin tanıtım toplantısına katılacak.



2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Ürgüp TSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne iştirak edecek.



3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının (BETAV) toplantısına katılacak.



4- TÜİK, haziran ayı sanayi ciro endeksi, süt ve süt ürünleri üretimi ile kümes hayvancılığı verilerini açıklayacak.



DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.



SPOR



1- Süper Lig'de 2017-2018 sezonu, Medipol Başakşehir-Bursaspor maçıyla başlayacak.



2- TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk karşılaşması MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor arasında yapılacak.



3- Dünya Atletizm Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor.



- Şampiyonanın sekizinci gününde erkekler çekiç atma finalinde Özkan Baltacı piste çıkacak.