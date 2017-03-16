100'ler Kulübü'nün tek temsilcisi Umut Bulut

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunda "100'ler Kulübü"nün tek temsilcisi olan Kayserisporlu Umut Bulut, gol sayısını 137'ye çıkardı.

Lig kariyerinde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut, Kayserispor'da gollerine devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, geride kalan 24. haftada Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçta attığı gol ile Süper Lig kariyerinde 137'nci gole ulaştı.



"100'ler Kulübü"nün aktif iki futbolcusundan biri olan Umut, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor formasıyla lig kariyerinde toplam 385 maça çıktı. Bu kulübün aktif diğer üyesi Burak Yılmaz, Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan formasını terletiyor.



BURAK YILMAZ'I GEÇTİ



Trabzonspor forması giydiği dönemde 2 Nisan 2011'de Konyaspor ile oynanan Süper Lig karşılaşmasında gol sayısını 100'e çıkaran Umut'a, "dalya" dediği golün pasını, şu anda listedeki tek rakibi Burak vermişti.



Tecrübeli forvet, bu sezon Beşiktaş maçında fileleri havalandırarak Süper Lig kariyerinde 136 golü bulunan Burak Yılmaz'ı da geçmiş oldu.



"LİSTEDE ADIMIN OLMASI GURUR VERİCİ"



Kayserispor'un 34 yaşındaki futbolcusu Umut, yaptığı açıklamada, Türk futbolunun unutulmaz golcülerinin isminin yer aldığı listede kendisinin de bulunmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Bir futbolcu olarak en üst ligde oynamak ve burada kalabilmek çok önemli. Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum." dedi.



