'100 milyon avroluk transfer teklifi aldık'

Bayern Münih Kulübü Asbaşkanı Jan-Christian Dreesen, geçen yıl Manchester United'ın Alman golcü Thomas Müller için yaptığı 100 milyon avroluk transfer teklifini reddettiklerini açıkladı.

Bayern Münih Kulübü Asbaşkanı Jan-Christian Dreesen, Alman basınına yaptığı açıklamada, İngiliz ekibi Manchester United'ın Müller için astronomik bir transfer teklifinde bulunduğunu doğrulayarak, "Geçen yıl Manchester United'dan Müller için 100 milyon avroluk transfer teklifi aldık ancak onu satmamız söz konusu değildi. Bizim için önemli bir futbolcuyu kısa dönemli kar gözetip göndererek takımımızı zayıflatmak aptallık olurdu." ifadelerini kullandı.



Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'in elde ettiği başarılarda kilit rol oynayan 27 yaşındaki Müller, bu sezon beklenen performansı sergileyemedi. Bu sezon Bayern Münih'te 26 maçta görev alan Müller, 4 gol kaydetti.