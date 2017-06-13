100 dâhi çocuğa burslu eğitim fırsatı

TÜZDER'in 2012 yılında başlattığı dâhi ve üstün zekalı öğrencilere yüzde 100 burslu eğitim kampanyası bu yıl da devam ediyor.

Tüm Üstün Zekalılar Derneği'nin (TÜZDER), 2012 yılında başlattığı dâhi ve üstün zekalı öğrencilere yüzde 100 burslu eğitim kampanyası bu yıl da devam ediyor.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Yüzümüzü Güldürecek 100 Çocuk" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, bu yıl 4-14 yaşları arasında 100 dâhi ve üstün zekalı öğrenciye burs verilecek. Yapılacak değerlendirme ve komisyon kararları neticesinde desteklenmeye hak kazanan çocuklara Boğazhisar Eğitim Kurumları'nda burslu okuma imkanı sağlanacak.



Bu yıl TÜZDER tarafından hayata geçirilecek olan "Her Çocuk Özeldir" projesi kapsamında yapılacak testler sonucu üstün zekalı olduğu tespit edilen birçok çocuk, yine TÜZDER desteğiyle Özel Boğazhisar Eğitim Kurumları’nda mezun olana kadar burslu eğitim görme fırsatı yakalayacak.



Proje kapsamında takvim yaşı 6 ve aşağısındaki öğrencilerin değerlendirme çalışması bu yaş için en yaygın olarak kullanılan Stanford Binet zeka testi ile yapılacak. 6 yaş ve üzeri öğrencilerin tanılama çalışmaları ise WISC-R zeka testi ile gerçekleştirilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜZDER Genel Müdürü Tunahan Coşkun, yüksek potansiyelli çocukların zamanında fark edilememesi ve en uygun eğitimin sağlanamaması gibi sorunlar nedeniyle üstün zekalı çocukların yeteneklerinin toplum için kayıp olacağını belirterek, "Dünyanın ilk üstün zekalılar okulu Enderun’dan ilham alınarak ortaya koyulan bu proje, üstün zekalı öğrencilere uygun şartlarda eğitim görebilmeleri için sunulmuş bir imkandır. 2012 yılında başlatılan projede, bugüne kadar 300’ün üzerinde üstün zekalı çocuğa Sarıyer’de faaliyet gösteren Özel Boğazhisar Eğitim Kurumları'nda eğitim görme imkanı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.



