100 bin kişilik göç dalgası için hazırlık

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Musul'daki çatışmalardan kaçan 100 bin kişiyi barındırmak için hazırlık yaptı.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casim Muhammed el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar Musul'un batı yakasından kaçan 57 bin kişiye barınacak yer temin ettiklerini ve gıda yardımında bulunduklarını, artarak devam eden göç dalgasında 100 bin kişinin barındırılması için hazırlık yapıldığını kaydetti.



Caf, Musul'un kurtarılması operasyonunun başladığı tarihten bu yana kentten göç edenlerin sayısının 286 bini aştığını, bu kişilere gerekli hizmetin sunulması için emniyet güçleriyle koordinasyonun devam ettiğini belirtti.



Casim Muhammed el-Caf, göçmenlere yardım edilmesi konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmediği eleştirisinde de bulundu.



Bakanlığa bağlı ekiplerin başkanı Dureyd Mesari, ekiplerin Musul'dan kaçanlara yardım ulaştırmak için gece gündüz çalıştığını aktardı.



Irak güçlerinin sivillerin yoğun olduğu bölgelere girdikçe göç edenlerin oranında artış yaşandığını dile getiren Mesari, göç dalgasının artarak devam etmesi durumunda insani bir kriz yaşanacağını söyledi.